Сколько Украина получит денег от партнеров до конца года

Украина ожидает получить примерно 8 миллиардов долларов до конца 2024 года. Об этом сказал Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

Стоит внимания Есть определенные лимиты, – Марченко рассказал о ситуации с заимствованиями для Украины

Министр финансов заявил, что прежде всего речь идет о средствах от Европейского Союза – 4,4 миллиарда долларов. Тогда как Всемирный банк должен предоставить 1 миллиард долларов. В то же время чиновник добавил, что у нас есть программы, которые реализуются при содействии Всемирного банка.

Для примера, речь идет о программе “Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство” (RISE) и “Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине” (LEARN).

По словам чиновника, для этих программ используются гарантии от других правительств. В частности, Японии. В целом эти проекты оценивают в примерно 2 миллиарда долларов.