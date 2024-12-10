Чи треба в Україні великі банкноти

Обговорення необхідності запровадження банкнот більших номіналів викликане значною девальвацією гривні та стрімким зростанням інфляції, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Представники Нацбанку запевняють, що на сьогодні банкнота номіналом 1000 гривень є оптимальною для задоволення потреб економіки в готівкових розрахунках.

Найбільший попит зараз мають такі банкноти:

500 гривень – 7,3% від загальної кількості банкнот, або 711,2 мільйона штук;

1000 гривень – 12,3%, або 321 мільйон штук.

Попри вжиті монетарні заходи, НБУ складно втримувати зростання інфляції.

Нагадаємо! Спершу НБУ оцінював інфляцію у 2024 році на рівні 8,5%, але в останньому меморандумі з МВФ цей показник було підвищено до 9%, а згодом Пишний уточнив, що інфляція сягне 9,7%.

Чому потрібні більші банкноти

Водночас Нацбанк поступово знімає обмеження на валютні операції, що збільшує попит на долари й ще більше послаблює гривню.

Як знецінилася гривня:

Після скасування фіксованого курсу гривні до долара в жовтні 2023 року вартість гривні знизилася з 36,6 гривні до 41,3 гривні за рік.

За останні два місяці гривня втратила ще 40 копійок, і на 4 грудня 2024 року офіційний курс склав 41,7 гривні за долар.

У бюджеті на 2025 рік уряд прогнозує середній курс 45 гривень, що свідчить про подальше знецінення гривні.

Через це банки вважають, що потрібні банкноти більшого номіналу. Адже суми депозитів збільшуються, і знімати їх готівкою стає незручно й небезпечно.

Зауважте! Хоча НБУ рекомендує вкладати в гривневі активи, навіть на фоні зростання податків на доходи від депозитів із 19,5% до 23%, проблема великих номіналів залишається актуальною.