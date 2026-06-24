Новая купюра в 100 долларов: как выглядит обновленная купюра

Правительство Соединённых Штатов периодически меняет дизайн банкнот Федеральной резервной системы. Таким образом, Вашингтон стремится сделать их более удобными в использовании и в то же время более сложными для подделки.

Что известно о новой 10-долларовой купюре

Обновленная банкнота номиналом 100 долларов вышла более десяти лет назад — в 2013 году, о чем сообщили в The U.S. Currency Education Program.

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В частности, банкнота номиналом 100 долларов имеет синюю 3D-защитную полосу. На ней изображены колокола и цифры "100".

При наклоне вперед-назад изображения движутся влево-вправо, а при наклоне в стороны — вверх-вниз.

Кроме того, лента вплетена в бумагу, а не напечатана на ней.

А еще на обновленной банкноте номиналом 100 долларов колокольчик в чернильнице также меняет цвет — с медного на зеленый.

Фото Pexels. Купюра номиналом 100 долларов 2013 года.

Водяной знак на банкноте виден с обеих сторон. На купюрах номиналом 10 долларов и выше он соответствует портрету на банкноте. На купюре номиналом 100 долларов изображен американский политик Бенджамин Франклин.

Таким образом, банкноты современного образца сложнее подделать преступникам, чем "старые" деньги. Однако 100 долларов, выпущенные до 2013 года, остаются в обращении. В частности, украинцы могут использовать валюту, выпущенную после 1914 года.

Что ещё известно о валюте

Украинцы могут обменять в банке и доллары 2006 года. Такие купюры не считаются устаревшими.

В то же время изображение Дональда Трампа не может быть напечатано на долларах. В США действует запрет на размещение изображений живых людей на банкнотах и монетах.