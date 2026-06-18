Как обменять старые доллары?

В первую очередь важно состояние банкнот. То есть именно это определяет условия обмена, сообщает НБУ.

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Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения в отношении номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,

– указывает Нацбанк.

Если купюры значительно изношены, например, они выцвели, классический обмен не производится. Однако доллары все же сдать можно. Для этого существует процедура инкассо. Она проводится следующим образом:

вы сдаете деньги в банк;

банк передает деньги иностранному банку-корреспонденту;

банк-корреспондент уже осуществляет обмен.

Из-за сложности этого процесса, он занимает довольно много времени. К тому же при его осуществлении взимается комиссия.

Важно! Размер комиссии устанавливает учреждение. Информация о тарифах должна быть в свободном доступе для клиента.

В обменных пунктах также можно сдавать деньги на инкассо. Речь идет об учреждениях, имеющих соответствующие договоры с украинскими банками.

Если же купюры имеют небольшие повреждения, они обмениваются по стандартному курсу. Ведь в 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная валюта".

Что делать, если банк отказывается от обмена?

Если возникли проблемы с обменом, вы имеете право обратиться с жалобой в НБУ. Регулятор будет применять штрафные санкции в случае подтверждения нарушения. В частности, возможны штрафы в размере сотен тысяч гривен.

Для банков штраф составляет 400 тысяч гривен. А вот для небанковских финансовых учреждений – 5% от собственного капитала.