В Украине могут создать банки нового типа: все, что уже известно

Украинский парламент поддержал важный законопроект по развитию финансового сектора. Теперь в Украине могут появиться новый тип банков.

В Украине могут появиться банки нового типа

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона по развитию финансовой инклюзии в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Это означает, что компании с большой сетью смогут получить банковскую лицензию. Для примера, речь идет о государственной "Укрпочте", которая давно говорила о создании такого вида банков в Украине.

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Законопроект, который поддержали 269 депутатов, предусматривает создание в Украине новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии. Банки нового типа получат разрешение на приобретение упрощенной банковской лицензии и будут предоставлять услуги гражданам и малому бизнесу на таких территориях:

Районах вблизи зоны боевых действий;

На освобожденных территориях Украины;

На труднодоступных и малонаселенных территориях, например высокогорные регионы.

К теме! Два банки в Украине заявили о закрытии ряда своих филиалов. Соответствующие заявления сделали Речь идет о ПУМБ и "Укрэксимбанк". Например, ПУМБ закрывает отделение в Краматорске, что в Донецкой области.

Речь идет о том, что банки нового типа будут обеспечивать надлежащий доступ к финансовым услугам в выше упомянутых районах. Чтобы гарантировать сосредоточение на ключевых целевых группах клиентов работа с крупным и средним бизнесом с оборотом более 2 миллионов евро будет ограничена.

Укрпочта и банки нового типа в Украине

Государственная компания Укрпочта неоднократно делала заявления о намерении получить право на предоставление еще и банковских услуг в Украине. Однако против выступал НБУ, объясняя это так:

Большая часть государства в банковском секторе – примерно 55%. На сегодняшний день статус государственных имеют 7 банков в Украине.

Отсутствие опыта работы на банковском рынке у Укрпочты, которая довольно часто испытывала проблемы с эффективной работой.

Однако в 2024 году ситуация несколько изменилась. Все потому, что в Меморандум МВФ добавили пункт о подготовке законодательного предложения по специализированной и ограниченной банковской лицензии в Украине.

Уже в сентябре того же года Нацбанк представил проект закона, согласно которому компании смогут получать ограниченную банковскую лицензию и позволит предоставлять доступ к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к зоне боевых действий.