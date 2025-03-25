В Україні можуть з'явитися банки нового типу

Верховна рада України схвалила за основу проєкт закону щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні, пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Це означає, що компанії з великою мережею зможуть отримати банківську ліценцію. Для прикладу, йдеться про державну "Укрпошту", яка давно говорила про створення такого виду банків в Україні.

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Законопроєкт, який підтримали 269 депутатів, передбачає створення в Україні нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії. Банки нового типу отримають дозвіл на набуття спрощеної банківської ліцензії та будуть надавати послуги громадянам та малому бізнесу на таких територіях:

Районах поблизу зони бойових дій;

На звільнених територіях України;

На важкодоступних та малонаселених територіях, як-от високогірні регіони.

До теми! Два банки в Україні заявили про закриття низки своїх філій. Відповідні заяви зробили Йдеться про ПУМБ і "Укрексімбанк". Для прикладу, ПУМБ закриває відділення у Краматорську, що на Донеччині.

Йдеться про те, що банки нового типу будуть забезпечувати належний доступ до фінансових послуг у вище згаданих районах. Аби гарантувати зосередження на ключових цільових групах клієнтів робота з великим та середнім бізнесом з оборотом в понад 2 мільйони євро буде обмежена.

Укрпошта і банки нового типу в Україні

Державна компанія Укрпошта неодноразово робила заяви про намір отримати право на надання ще й банківських послуг в Україні. Проте проти виступав НБУ, пояснюючи це так:

Велика частка держави у банківському секторі – приблизно 55% . На сьогодні статус державних мають 7 банків в Україні.

. На сьогодні статус державних мають 7 банків в Україні. Відсутність досвіду роботи на банківському ринку в Укрпошти, яка досить часто мала проблеми з ефективною роботою.

Проте у 2024 році ситуація трохи змінилася. Усе через те, що в Меморандум МВФ додали пункт про підготовку законодавчої пропозиції стосовно спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії в Україні.

Уже у вересні того ж року Нацбанк представив проєкт закону, згідно з яким компанії зможуть отримувати обмежену банківську ліцензію та дасть змогу надавати доступ до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до зони бойових дій.