Какие банки Украины могут продать

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, первыми государственными банками, которые могут выставить на продажу, являются "Укргазбанк" и "Сенс Банк". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Рожкова добавила, что процесс приватизации начнется не в 2025 году. Мол, этом году это нереально просто физически, поскольку это длительный процесс. Представительница НБУ также подметила, что шансы на продажу банков являются "достаточно большими".

Важно! На сегодня в Украине статус государственных имеют 7 банков: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Сенс Банк", "Укргазбанк", "Мотор-Банк" и Первый инвестиционный банк.

Кроме того, Екатерина Рожкова заявила, что банковский сектор – это очень дорогая история. Именно поэтому в НБУ видят покупателями только сильных институциональных инвесторов. В частности, она добавила, что к "Сенс Банку" есть потенциальный интерес среди международных банковских групп, которые уже работают в Украине. Напомним, что "Сенс Банк" национализировали в 2023 году. Ранее банк принадлежал подсанкционным россиянам.

Интересно! Государственный "Укрэксимбанк", который функционирует с 1992 года, на сегодня единственный крупный банк в Украине с недостаточным уровнем капитала. Эта ситуация возникла после повышения налога на прибыль для банков.