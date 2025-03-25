Один из банков в Украине оштрафовали на более чем 100 тысяч гривен

НБУ принял меры воздействия к банку, который имеет десятки отделений по Украине. Регулятор объяснил, какие требования нарушил кредитор.

НБУ оштрафовал "Идея Банк"

Национальный банк Украины оштрафовал "Идея Банк" на 102 тысячи гривен. Нацбанк сообщил, что штраф наложили за нарушение требований по этическому поведению. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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НБУ обнаружил, что "Идея Банк" не придерживался требований, которые установлены законодательством, по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению). Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 24 марта 2025 года.

Что известно об "Идея Банке":

Банк работает на рынке Украины с 1989 года;

Кредитор имеет филиалы во всех областях Украины;

Ранее единственным акционером банка была финансовая группа Getin Holding S.A., акции которой торгуются на Варшавской фондовой бирже.

В 2024 году компания Alkemi Limited, которая входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко, выкупила 100% акций "Идея Банка Украина" за 34 миллиона долларов.

К теме! Два банка в Украине сообщили о закрытии ряда своих отделений в разных городах. Речь идет о ПУМБ и "Укрэксимбанке". В частности, ПУМБ закрывает отделение в Краматорске, что в Донецкой области.