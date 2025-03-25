НБУ оштрафував "Ідея Банк"

Національний банк України оштрафував "Ідея Банк" на 102 тисячі гривень. Нацбанк повідомив, що штраф наклали за порушення вимог щодо етичної поведінки. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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НБУ виявив, що "Ідея Банк" не дотримувався вимог, які встановленні законодавством, щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 24 березня 2025 року.

Що відомо про "Ідея Банк":

Банк працює на ринку України з 1989 року;

Кредитор має філії в усіх областях України;

Раніше єдиним акціонером банку була фінансова група Getin Holding S.A., акції якої торгуються на Варшавській фондовій біржі.

У 2024 році компанія Alkemi Limited, яка входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка, викупила 100% акцій "Ідея Банку Україна" за 34 мільйони доларів.

До теми! Два банки в Україні повідомили про закриття низки своїх відділень в різних містах. Йдеться про ПУМБ і "Укрексімбанк". Зокрема, ПУМБ закриває відділення у Краматорську, що у Донецькій області.