В Украине закрылся еще один банк

НБУ отозвал лицензию у банка "Портал". Регулятор также исключил сведения о кредиторе из государственного реестра банков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Сообщают, что банк добровольно ушел с рынка. В частности, известно, что 16 сентября 2024 года акционер банка принял решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица. Однако учреждение прекратило свою банковскую деятельность 20 февраля 2025 года.

Интересно! У Нацбанке заявили, что первыми государственными банками, которые могут выставить на продажу, являются "Укргазбанк" и "Сенс Банк". Напомним, что "Сенс Банк" государство Украина национализировало в 2023 году. Ранее кредитор принадлежал россиянам, против которых СНБО ввел санкции.

Добавим, что банк "Портал" – это 10 банк в Украине, который решил прекратить деятельность по собственной инициативе. Похожую процедуру прошли еще такие банки:

"Вернум Банк";

"БМ Банк";

"ДиВи Банк";

КБ "Финансовый партнер";

"Апекс-Банк";

"Промышленно-финансовый банк";

"Кредит Оптима Банк";

"Расчетный центр";

"Альпари Банк".

Напомним, что два банка в Украине закрывают ряд отделений. Речь идет о ПУМБ и "Укрэксимбанк". Для примера, ПУМБ закрывает свой филиал в Краматорске, что в Донецкой области.