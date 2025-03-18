НБУ запускает новую гривну

Национальный банк Украины объявил о подготовке пилотного проекта по внедрению цифровой гривны. Это означает, что в Украине будет еще один формат – цифровая. Фактически речь идет о еще одной альтернативе рядом с наличной и безналичной гривной, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии.

Стоит внимания Акции немецкого производителя оружия выросли более чем на 1000%: это только начало

Алексей Шабан сообщил, что граждане Украины смогут самостоятельно решать, будут ли они пользоваться цифровой гривной, или нет. Напомним, что Нацбанк начал работать над созданием е-гривны еще в 2016 году.

Что такое е-гривна Это электронная форма национальной валюты Украины. Е-гривна является фиатной валютой, которую можно будет обменять на наличные или безналичные активы в соотношении 1:1

Мол, цифровая гривна – это третья форма национальной валюты Украины. По его словам, НБУ планирует лишь пилотировать определенные технологические аспекты, подтвердить или опровергнуть некоторые гипотезы, которые он имеет. Заместитель главы НБУ добавил, что регулятор имеет целью реализовать проект е-гривны в открытой среде. То есть речь идет о реальных участниках, которые будут пользоваться пилотными е-гривнами. В частности, Нацбанк будет искать тех, кого заинтересует идея участия в тестировании цифровой гривны.

К теме! Шабан добавил, что НБУ пока не принял решение о старте эмиссии цифровой гривны. Однако в законе о платежных услугах есть статья о таком виде валюты, как цифровая гривна.

Алексей Шабан рассказал, что сейчас НБУ ищет технологического провайдера, который поможет реализовать платформу для проекта е-гривны. По его словам, центробанк работает в этом направлении и уже получил заявления об интересе к проекту от нескольких банков в Украине.