"Ощадбанк" меняет тарифы для клиентов

Государственный банк объявил об изменении тарифов на обслуживание карточных счетов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "Ощадбанка". Изменения начнут действовать с 1 апреля 2025 года.

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Кредитор подготовил новые цены на услуги как для владельцев корпоративных карт, так и для всех остальных. Владельцам корпоративных карт нужно готовиться к таким тарифам:

Получение информации об остатке средств на счете через NFC-модуль банкомата или контакт-центр банка – 5 гривен;

Предоставление справки об оборотах по счету – 150 гривен ;

; Смена PIN-кода через банкоматы, POS-терминалы или контакт-центр – 15 гривен ;

; Розыск (запрос), подтверждения перевода по каждой операции с использованием карты Mastercard или Visa, которая оспаривается клиентом и требует обращения "Ощадбанка" в международную платежную систему – 900 гривен;

Безналичные переводы средств на другие карты "Ощадбанка" по реквизитам карты в банкоматах и терминалах – 0,5% от суммы + 3 гривны ;

; Безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1,0% от суммы, но не менее 10 гривен и не более 1000 гривен.

Тогда как пользователи других видов карт в "Ощадбанке" с апреля будут платить за получение информации об остатке средств на счете в банкомате с использованием NFC-модуля. Услуга будет стоить 5 гривен. В то же время кредитор не будет взимать плату за выдачу наличных через POS-терминал без использования карты, если карта была выпущена или перевыпущена по какой-то причине и еще не доставлена в учреждение "Ощадбанка".

Напомним, что, что "Ощадбанк" не единственный банк, который меняет тарифы для клиентов. Ранее "ПриватБанк" объявил, что отказывается от одной из бесплатных услуг. Речь идет о доставке карты для перевыпуска по всей территории Украины, за которую с 1 января 2026 года нужно будет платить 80 гривен.