"Ощадбанк" змінює тарифи для клієнтів

Державний банк оголосив про зміну тарифів на обслуговування карткових рахунків. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт "Ощадбанку". Зміни почнуть діяти з 1 квітня 2025 року.

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Кредитор підготував нові ціни на послуги як для власників корпоративних карток, так і для всіх інших. Власникам корпоративних карток потрібно готуватися до таких тарифів:

Отримання інформації про залишок коштів на рахунку через NFC-модуль банкомата або контакт-центр банку – 5 гривень;

Надання довідки про обороти за рахунком – 150 гривень ;

; Зміна PIN-коду через банкомати, POS-термінали або контакт-центр – 15 гривень ;

; Розшук (запит), підтвердження переказу за кожною операцією з використанням картки Mastercard або Visa, яка оскаржується клієнтом та вимагає звернення "Ощадбанку" до міжнародної платіжної системи – 900 гривень;

Безготівкові перекази коштів на інші картки "Ощадбанку" за реквізитами картки у банкоматах та терміналах – 0,5% від суми + 3 гривні ;

; Безготівкові перекази коштів у терміналах з карткою за довільними реквізитами – 1,0% від суми, але не менше ніж 10 гривень та не більше 1000 гривень.

Тоді як користувачі інших видів карток в "Ощадбанку" з квітня будуть платити за отримання інформації про залишок коштів на рахунку в банкоматі з використанням NFC-модуля 5 гривень. Водночас кредитор не буде стягувати плату за видачу готівки через POS-термінал без використання картки, якщо картку було випущено або перевипущено з якоїсь причини й ще не доставлено до установи "Ощадбанку".

Нагадаємо, що "Ощадбанк" не єдиний банк, який змінює тарифи для клієнтів. Раніше "ПриватБанк" оголосив, що відмовляється від однієї з безплатних послуг. Йдеться про доставку картки для перевипуску по всій території Україні, за яку з 1 січня 2026 року потрібно буде платити 80 гривень.