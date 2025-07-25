Как Оззи Осборн заработал свое состояние?

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых Осборн был вынужден окончательно отказаться от гастролей, к моменту смерти он успел накопить удивительное состояние. Рок-легенда начал свой путь к славе еще в 1970-х годах и с тех пор стал одним из самых узнаваемых артистов в истории рок-музыки, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

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Оззи Осборн, настоящее имя Джон Майкл Осборн, родился в декабре 1948 года в Бирмингеме, Англия. В детстве он страдал дислексией и бросил школу в 15 лет.

Интересно! В 1963 году Осборн впервые услышал The Beatles. Эта встреча с музыкой стала переломной и вдохновила его на собственную карьеру.

В 1967 году он ненадолго присоединился к группе Rare Breed, основанной басистом Гизером Батлером. После распада коллектива они с Батлером создали новую группу Polka Tulk Blues, в которую вошли также гитарист Тони Айомми и барабанщик Билл Уорд.

Важно! Позже название изменили на Earth, а в 1969 году – на Black Sabbath.

Уже в следующем году группа выпустила дебютный одноименный альбом на лейбле Warner Bros. Records, который стал настоящим прорывом. Black Sabbath быстро превратились в одну из самых влиятельных групп в истории и стали основателями жанра хэви-метал.

Примечательно! После нескольких успешных альбомов и сольных проектов (в том числе Blizzard of Ozz) в 1979 году Оззи был исключен из Black Sabbath из-за проблем с наркотиками и нестабильного поведения.

Какое состояние Оззи Осборна?

По данным на 2025 год, состояние Оззи Осборна оценивалось примерно в 220 миллионов долларов – с учетом общего имущества, которое он делил с женой Шэрон Осборн. Основной источник богатства – его музыкальная карьера, которая длилась более 50 лет.

Оззи Осборн на сцене в 1974 году / фото Getty Images

С момента основания Black Sabbath Осборн продал десятки миллионов альбомов по всему миру. Его сольная карьера также оказалась довольно успешной, при этом он время от времени воссоединялся с Black Sabbath для новых концертов и записей.

Важно! Дополнительный доход Осборну приносили телепроекты, в том числе культовое реалити-шоу "Семейка Осборнов", которое считается одним из первых в своем жанре. Кроме того, он регулярно появлялся в рекламных кампаниях и роликах.

Какое состояние семьи Осборнов?

Общий капитал семьи Осборнов оценивается примерно в 251 миллион долларов. Из них около 220 миллионов приходится на Оззи и Шэрон Осборн. Сын Джек Осборн владеет состоянием около 15 миллионов долларов, а дочь Келли Осборн – примерно 16 миллионов долларов.