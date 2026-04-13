НБУ ликвидирует еще один украинский банк

НБУ принял решение ликвидировать еще один украинский банк. Речь идет именно о "Мотор-банке". Напомним, ранее это учреждение принадлежало экс-руководителю компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву.

Что известно о решении НБУ, по "Мотор-Банку"?

Предложение о ликвидации "Мотор-Банка" внес Фонд гарантирования вкладов физических лиц, сообщает НБУ.

Важно! Речь идет о предложении от 6 апреля 2026 года.

Решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и статьей 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц",

– сообщает НБУ.

Заметим, АО "Мотор-Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных еще 19 февраля 2026 года. Такое решение регулятор принял на фоне того, что указанное учреждение не выполнило письменное требование НБУ о представлении доработанного плана финансового оздоровления в течение определенного срока.

Важно! Этот план нужно было подать после того, как указанный банк отнесли к категории проблемных.

Решение НБУ о ликвидации "Мотор-Банка" вступает в силу с момента доведения до учреждения. В то же время указанный банк имеет право его обжаловать. На это есть 3 месяца с момента обнародования.

Что ждет "Мотор-Банк"?