Які банки України можуть продати

За словами першої заступниці глави НБУ Катерини Рожкової, першими державними банками, які можуть виставити на продаж, є "Укргазбанк" та "Сенс Банк". Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Рожкова додала, що процес приватизації почнеться не у 2025 році. Мовляв, цього року це нереально просто фізично, оскільки це тривалий процес. Представниця НБУ також підмітила, що шанси на продаж банків є "досить великими".

Важливо! На сьогодні в Україні статус державних мають 7 банків: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Сенс Банк", "Укргазбанк", "Мотор-Банк" та Перший інвестиційний банк.

Крім того, Катерина Рожкова заявила, що банківський сектор – це дуже дорога історія. Саме тому в НБУ бачать покупцями лише сильних інституційних інвесторів. Зокрема, вона додала, що до "Сенс Банку" є потенційний інтерес серед міжнародних банківських груп, які вже працюють в Україні. Нагадаємо, що "Сенс Банк" націоналізували у 2023 році. Раніше банк належав підсанкційним росіянам.

Цікаво! Державний "Укрексімбанк", який функціонує з 1992 року, на сьогодні єдиний великий банк в Україні з недостатнім рівнем капіталу. Ця ситуація виникла після підвищення податку на прибуток для банків.