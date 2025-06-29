Украинские банки держат удар: как банковская система меняется несмотря на войну

Согласно данным украинские банки начали демонстрировать лучшую устойчивость несмотря на полномасштабное вторжение. Кроме того, запасы капитала растут, а уровень стабильности повышается.

Как банки Украины несмотря на войну совершенствуются

Как рассказывает Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса", передает 24 Канал, финансовая система Украины не только выдержала удары войны, но еще и продолжает совершенствоваться. Среди результатов есть то, что капитал банков уже вырос и имеет запас.

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Самое интересное то, что в Украине уже более 75% необходимых требований Евросоюза к банковскому надзору выполнено, в частности по некоторым категориям, например сфера покрытия операционного риска, украинский подход даже жестче, чем в Евросоюзе.

Кроме того, после того, как государство повысило налог на прибыль до 50%, банки смогли сохранить значительный капитал и запас прочности.

Какая структура капитала действует в Украине

Известно, что с 5 августа прошлого года в Украине действует новая трехуровневая структура капитала: основной капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня и капитал второго уровня.

Это не просто структурное изменение – это инструмент быстрого реагирования на кризисы. Сегодня 97,75% регулятивного капитала – это качественный капитал, что может немедленно поглощать убытки,

– говорит госпожа Диляра.

Поэтому, планируется до 2026 года сделать еще несколько шагов в направлении гармонизации требований по капиталу на требования Евросоюза. Речь идет о таких новациях:

Сентябрь 2025 года: новый норматив – коэффициент левериджа (LR), который оценивает капитал в отношении ко всем активам банка без взвешивания на риск;

новый норматив – коэффициент левериджа (LR), который оценивает капитал в отношении ко всем активам банка без взвешивания на риск; Март 2026 года: заработают нормативы для покрытия рисков, связанных с операциями на финансовых рынках (ценные бумаги, иностранная валюта внебиржевые деривативы и т.д.);

заработают нормативы для покрытия рисков, связанных с операциями на финансовых рынках (ценные бумаги, иностранная валюта внебиржевые деривативы и т.д.); Август 2026 год: обновится подход к оценке кредитного риска, что будет базироваться на международных рейтингах;

обновится подход к оценке кредитного риска, что будет базироваться на международных рейтингах; Внедрение буферов капитала – банки будут иметь дополнительный запас на случай кризисов.

В случае соблюдения запланированных сроков внедрения вышеперечисленных новаций, в Украине уже в 2026 году появляется шанс приблизиться к прохождению оценки эквивалентности наших регуляторных норм к банкам и нормам ЕС. Это предпосылка свободной работы украинских банков на рынке ЕС,

– заявляет Мустафаева.

Оценка эквивалентности, которую проводит Европейский банковский орган (EBA) и утверждает Еврокомиссия, в перспективе откроет украинским банкам доступ к работе на европейском рынке.

Кроме того, европейские банки смогут инвестировать в свои дочерние компании в Украине без создания дополнительных резервов, что существенно упростит приход иностранного капитала в Украину.