На сколько выросли акции авиакомпаний
Ценные бумаги европейских авиаперевозчиков, таких как Air France-KLM, British Airways, и Lufthansa, прибавили в цене от 6% до 10%. Акции Wizz Air выросли на 3,2%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Американские авиакомпании – United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines – на утренних торгах также подорожали. Примерно на 4% каждая.
Почему выросли акции авиакомпаний
Авиакомпании по всему миру ранее отменили рейсы в несколько ближневосточных городов, включая Дубай и Доху. Это произошло после того, как несколько стран закрыли свое воздушное пространство в ответ на удар Ирана по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.
Рост акций туристических компаний объясняется как снижением цен на топливо, так и снижением геополитических рисков: возможного спада интереса к зарубежным поездкам, вызванного эскалацией конфликта, вероятно, удалось избежать,
– отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд.
Участники рынка рассчитывают на дальнейшее сохранение режима прекращения огня между Израилем и Ираном.