Банки по-новому будут проверять клиентов: к чему готовиться украинцам
Источник:НБУ
В Украине были введены дополнительные правила финансового мониторинга банками. Это требование от Нацбанка. Больше об этом – дальше в тексте.
Согласно официальному сайту украинского регулятора, новые требования для проведения финансового мониторинга были введены для повышения результативности этого процесса. Кроме того, это будет способствовать снижению рисков отмывания средств, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.
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Что изменилось
- Нацбанк обязал украинских кредиторов регулярно реагировать на ситуации, связанные с превышением максимальной суммы финансовых операций, которую первоначально указал клиент.
- Регулятор расширил перечень индикаторов подозрительных денежных операций клиента. В частности, в этот перечень включили превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом в установлении деловых отношений/обновленной во время его обслуживания. Также теперь это будет касаться и нетипичной активности по счетам клиента.
К тому же, НБУ внес определенные уточнения в процедуру проведения банками проверки клиентов должным образом, которые являются электронными резидентами (э-резидентами). Это касается вопросов, связанных с идентификацией и верификацией. Кроме того, урегулировали процедуры удаленного установления деловых отношений э-резидентами.
Кто такой э-резидентЭто иностранец, достигший 18 лет и способный получать квалифицированные электронные услуги, открывать банковские счета в Украине, имеет возможность зарегистрировать себя физическим лицом-предпринимателем и вести предпринимательскую деятельность без необходимости находиться в Украине.
Больше новостей о НБУ:
- В конце августа 2023 года Нацбанк разрешил банкам продавать валюту онлайн Эти операции могут производиться в соответствии с имеющимися требованиями. Например, лимит в месяц составляет 50 тысяч гривен;
- Регулятор сообщил, как на рынок валют повлиял запрет показывать табло с курсами валют, которая действует уже больше года. В НБУ подчеркнули, что требование по демонстрации курсов валют разрабатывалось на основе лучших практик стран Евросоюза и Великобритании;
- С 1 августа в Украине начали действовать новые правила пополнения банковских счетов. Главное изменение – необходимость верификации.