Банки по-новому будут проверять клиентов: к чему готовиться украинцам

В Украине были введены дополнительные правила финансового мониторинга банками. Это требование от Нацбанка. Больше об этом – дальше в тексте.

Согласно официальному сайту украинского регулятора, новые требования для проведения финансового мониторинга были введены для повышения результативности этого процесса. Кроме того, это будет способствовать снижению рисков отмывания средств, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.

Достойно внимания Техгиганты демонстрируют сильные позиции: почему это важно в современных условиях

Что изменилось

Нацбанк обязал украинских кредиторов регулярно реагировать на ситуации, связанные с превышением максимальной суммы финансовых операций, которую первоначально указал клиент.

Регулятор расширил перечень индикаторов подозрительных денежных операций клиента. В частности, в этот перечень включили превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом в установлении деловых отношений/обновленной во время его обслуживания. Также теперь это будет касаться и нетипичной активности по счетам клиента.

Это нововведение не касается физических лиц, производящих обычные платежи, имеющих рациональное обоснование. Добавим, что эти нововведения вступили в силу.

К тому же, НБУ внес определенные уточнения в процедуру проведения банками проверки клиентов должным образом, которые являются электронными резидентами (э-резидентами). Это касается вопросов, связанных с идентификацией и верификацией. Кроме того, урегулировали процедуры удаленного установления деловых отношений э-резидентами.

Кто такой э-резидент Это иностранец, достигший 18 лет и способный получать квалифицированные электронные услуги, открывать банковские счета в Украине, имеет возможность зарегистрировать себя физическим лицом-предпринимателем и вести предпринимательскую деятельность без необходимости находиться в Украине.

Больше новостей о НБУ: