Згідно з офіційним сайтом українського регулятора, нові вимоги для проведення фінансового моніторингу запровадили задля підвищення результативності цього процесу. Крім того, це сприятиме зниженню ризиків відмивання коштів, фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності.

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Що змінилося

Нацбанк зобов'язав українських кредиторів регулярно реагувати на ситуації, пов'язані із перевищенням максимальної суми фінансових операцій, яку початково вказав клієнт.

Важливо! Це нововведення не стосується фізичних осіб, які проводять звичайні платежі, які мають раціональне обґрунтування. Додамо, що ці нововведення набули чинності 7 вересня 2023 року.

Регулятор розширив список індикаторів підозрілих фінансових операцій клієнта. Зокрема, до цього переліку включили перевищення понад у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування. Також відтепер це буде стосуватися й нетипової активності за рахунками клієнта.

До того ж НБУ вніс певні уточнення до процедури проведення банками перевірки клієнтів належним чином, які є електронними резидентами (е-резидентами). Це стосується питань, які пов'язані з ідентифікацією та верифікацією. Крім того, врегулювали процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Хто такий е-резидент Це іноземець, який досяг 18 років й може отримувати кваліфіковані електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні, має можливість зареєструвати себе фізичною особою-підприємцем та вести підприємницьку діяльність без необхідності перебувати в Україні.

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