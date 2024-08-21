Еще один банк в Кыргызстане приостановил переводы в Россию

"Керемет-банк", который является одним из крупнейших в Кыргызстане, сообщил о прекращении переводов через мобильные приложения ряда российских банков. Аналогичное решение кредитор принял в отношении оператора национальной платежной системы России НСПК. Добавляют, что это решение не имеет определенного срока действия, информируют российские СМИ.

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Также известно, что ограничения "Керемет-банка" коснутся российских кредиторов, попавших под санкции: "Сбер", МТС-банк, Т-банк. В киргизском банке добавили, что клиенты смогут делать денежные переводы через международные системы, которые предоставляют такие услуги.

Это уже второй банк в Кыргызстане, которые ограничивает сотрудничество с российскими банками за последнюю неделю. Напомним, что 19 августа стало известно, что MBank решил приостановить денежные переводы через российские банки на неопределенный срок. Стоит добавить, что это четвертый банк по объему активов в Кыргызстане, на который приходится 60% денежных переводов в стране.