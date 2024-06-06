Мировые центробанки снова делают ставку на доллар, – Financial Times

Планы мировых центробанков свидетельствуют о позитивных сигналах для американского доллара, который активно критикуют некоторые развивающиеся экономики. При этом речь идет о намерениях регуляторов на ближайшие несколько лет.

Согласно результатам опроса OMFIF, мировые банки планируют увеличить объемы покупки доллара в течение следующих одного – двух лет. Всего в опросе приняли участие 73 государственные учреждения, которые управляют международными резервами на общую сумму 5,4 триллиона долларов.

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Центробанки планируют покупать доллар США

Сообщают, что 18% мировых банков центральных банков имеют целью увеличить свои вложения в американский доллар. Это их реакция на сохранение высоких процентных ставок в первой экономике мира.

Для понимания, в прошлом году только 6% опрошенных планировали делать ставку на доллар. Столь резкое изменение свидетельствует о стремительном увеличении количества центробанков, которые полагаются на американскую валюту. Сейчас ожидают, что доходность ценных бумаг США будет оставаться выше, чем в Китае.

Параллельно спрос на китайский юань среди мировых центральных банков снизился. Такой результат также существенно контрастирует с тенденцией, которая была в течение последних лет, когда регуляторы стремились увеличить долю национальной валюты в своих резервах.

В то же время достаточно существенное изменение настоев в центробанках знаменует переломный момент (по крайней мере в краткосрочной перспективе) в постепенной дедолларизации. Этот тренд набирал обороты в последние годы в ряде стран. В частности, в OMFIF заявили, что рост спроса на доллар и потеря популярности юаня – это признаки того, что тенденция на дедолларизацию по крайней мере притормозила.

Весной 2023 года эксперты из Goldman Sachs обнародовали прогноз согласно которому, юань будет ослабевать против доллара США. Основой для этого утверждения стали данные об экономике Китая.

Добавляют, что самый высокий уровень спроса на доллар в рамках следующих одного – двух лет фиксируют в странах Центральной Азии, тогда как в Азии и Латинской Америке, скорее всего, планируют сокращение своих ассигнований в юанях.