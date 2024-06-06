Світові центробанки знову роблять ставку на долар, – Financial Times

Плани світових центробанків свідчать про позитивні сигнали для американського долара, який активно критикують деякі економіки, які розвиваються. При цьому йдеться про наміри регуляторів на найближчі кілька років.

Згідно з результатами опитування OMFIF, світові банки планують збільшити обсяги купівлі долара протягом наступних одного – двох років. Загалом в опитуванні взяли участь 73 державні установи, які управляють міжнародними резервами на загальну суму 5,4 трильйона доларів.

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Центробанки планують купувати долар США

Повідомляють, що 18% світових банків центральних банків мають на меті збільшити свої вкладення в американський долар. Це їхня реакція на збереження високих процентних ставок у першій економіці світу.

Для розуміння, торік лише 6% опитаних планували робити ставку на долар. Настільки різка зміна свідчить про стрімке збільшення кількості центробанків, які покладаються на американську валюту. Наразі очікують, що дохідність цінних паперів США залишатиметься вищою, ніж у Китаї.

Паралельно попит на китайський юань серед світових центральних банків знизився. Такий результат також суттєво контрастує з тенденцією, яка була протягом останніх років, коли регулятори прагнули збільшити частку національної валюти у своїх резервах.

Водночас досить істотна зміна настоїв у центробанках знаменує переломний момент (принаймні у короткостроковій перспективі) у поступовій дедоларизації. Цей тренд набирав обертів в останні роки у низці країн. Зокрема, в OMFIF заявили, що зростання попиту на долар та втрата популярності юаня – це ознаки того, що тенденція на дедоларизацію принаймні пригальмувала.

Навесні 2023 року експерти з Goldman Sachs оприлюднили прогноз згідно з яким, юань буде слабшати проти долара США. Основою для цього твердження стали дані про економіку Китаю.

Додають, що найвищий рівень попиту на долар у рамках наступних одного – двох років фіксують у країнах Центральної Азії, тоді як в Азії та Латинській Америці, швидше за все, планують скорочення своїх асигнувань у юанях.