Суд встал на сторону Ощадбанка: в чем обвиняют Березу

Коммерческий суд города Вены удовлетворил заявление Ощадбанка. Банк требовал введения обеспечительной меры в отношении народного депутата Борислава Березы.

Что теперь ждет Березу?

Согласно принятому решению, Береза теперь должен воздерживаться от утверждений, касающихся обвинения Ощадбанка и должностных лиц этого банка в обстоятельствах "венгерского дела", сообщает Ощадбанк.

К тому же от Березы требуют:

не распространять указанные утверждения;

удалить публикации таких утверждений.

В соответствии с Гражданским кодексом Австрии и Законом о недобросовестной конкуренции предварительный судебный запрет является шагом, направленным на оперативную защиту прав истца и недопущения дальнейшего распространения недостоверной информации,

– отмечает Ощадбанк.

Если предварительный судебный запрет не будет выполнен, на ответчика могут наложить штраф в сумме – 100 тысяч евро. Эти средства уплачиваются в австрийский бюджет.

Заметим, соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (EU Digital Services Act), администрации Facebook и Telegram были уведомлены о принятом решении. Это сделано с требованием принудительного удаления предыдущих публикаций в случае, если ответчик не сделает это своевременно.

В чем суть конфликта Ощадбанка и Березы?

Еще 20 марта стало известно, что Ощадбанк обвинил Березу в распространении ложной информации. Банк отмечал, что расценивает эти заявления, как клевету и пообещал защищать свои интересы, говорится в сообщении Ощадбанка.

Ссылаясь на анонимные источники и сделав ложные и манипулятивные выводы Борислав Береза поставил под сомнение состояние корпоративного управления в Ощадбанке и совершенство системы противодействия недобросовестным поставщикам,

– сообщает Ощадбанк.

Напомним, Борислав Береза сделал ряд заявлений относительно Ощадбанка. Он заявлял, что на самом деле перевозки средств через Венгрию это могла быть теневая схема вывоза активов за границу. В частности, валюты и золота.

Береза также говорил, что:

бронированные авто Ощадбанка ездили через Австрию и Сербию;

а именно на территории Украины происходила подмена наличности.

Кроме этого, Береза обвинял в причастности к этой схеме НБУ и Офис президента. Под сомнение нардеп поставил метод перевозки наличности. Ведь по словам Березы, другие банки эту процедуру проводят иначе.

Обратите внимание! На момент написания этой публикации, посты Борислава Березы с Facebook удалены.

Что Ощадбанк планирует делать дальше?

Далее Ощадбанк планирует подать основной иск о защите деловой репутации. Целью этого является достижение окончательного судебного запрета на распространение информации, что не является правдивой.

Важно! При определенных обстоятельствах, в рамках этого производства, банк может получить возмещение судебных расходов.

Что важно знать о "венгерском деле"?