Что теперь ждет Березу?
Согласно принятому решению, Береза теперь должен воздерживаться от утверждений, касающихся обвинения Ощадбанка и должностных лиц этого банка в обстоятельствах "венгерского дела", сообщает Ощадбанк.
К тому же от Березы требуют:
- не распространять указанные утверждения;
- удалить публикации таких утверждений.
В соответствии с Гражданским кодексом Австрии и Законом о недобросовестной конкуренции предварительный судебный запрет является шагом, направленным на оперативную защиту прав истца и недопущения дальнейшего распространения недостоверной информации,
– отмечает Ощадбанк.
Если предварительный судебный запрет не будет выполнен, на ответчика могут наложить штраф в сумме – 100 тысяч евро. Эти средства уплачиваются в австрийский бюджет.
Заметим, соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (EU Digital Services Act), администрации Facebook и Telegram были уведомлены о принятом решении. Это сделано с требованием принудительного удаления предыдущих публикаций в случае, если ответчик не сделает это своевременно.
В чем суть конфликта Ощадбанка и Березы?
Еще 20 марта стало известно, что Ощадбанк обвинил Березу в распространении ложной информации. Банк отмечал, что расценивает эти заявления, как клевету и пообещал защищать свои интересы, говорится в сообщении Ощадбанка.
Ссылаясь на анонимные источники и сделав ложные и манипулятивные выводы Борислав Береза поставил под сомнение состояние корпоративного управления в Ощадбанке и совершенство системы противодействия недобросовестным поставщикам,
– сообщает Ощадбанк.
Напомним, Борислав Береза сделал ряд заявлений относительно Ощадбанка. Он заявлял, что на самом деле перевозки средств через Венгрию это могла быть теневая схема вывоза активов за границу. В частности, валюты и золота.
Береза также говорил, что:
- бронированные авто Ощадбанка ездили через Австрию и Сербию;
- а именно на территории Украины происходила подмена наличности.
Кроме этого, Береза обвинял в причастности к этой схеме НБУ и Офис президента. Под сомнение нардеп поставил метод перевозки наличности. Ведь по словам Березы, другие банки эту процедуру проводят иначе.
Обратите внимание! На момент написания этой публикации, посты Борислава Березы с Facebook удалены.
Что Ощадбанк планирует делать дальше?
Далее Ощадбанк планирует подать основной иск о защите деловой репутации. Целью этого является достижение окончательного судебного запрета на распространение информации, что не является правдивой.
Важно! При определенных обстоятельствах, в рамках этого производства, банк может получить возмещение судебных расходов.
Что важно знать о "венгерском деле"?
Ощадбанк перевозил средства в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Raiffeisen Bank International AG. Средства транспортировались из Вены на украинскую территорию. Транзитом была именно Венгрия.
5 марта 2026 года на венгерской земле украинские инкассаторы были задержаны. Эта процедура происходила без законных оснований. К тому же Венгрия изъяла машины и ценности, которые там перевозились. Речь идет о 40 миллионах долларов, 35 миллионах евро и 9 килограммах золота.
Уже на следующий день инкассаторов вернули на территорию Украины. Машины и активы были отданы позже. Сейчас дела против украинских инкассаторов на территории Венгрии – закрыты. Более того, в мае 2026 именно венгерскими властями были аннулированы санкции против сотрудников банка.