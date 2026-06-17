Для Monobank будет действовать комиссия: важные изменения с 1 июля

Monobank предупредил пользователей об изменениях. Теперь будет введена комиссия за пополнение счета. Как и когда начнет действовать это нововведение, рассказываем далее.

За что вводится комиссия для клиентов Monobank?

Пополнение карты Monobank через терминал EasyPay будет осуществляться с комиссией, сообщает 24 Канал со ссылкой на уведомление, которое пользователи получили в приложении банка. Нововведение вступит в силу с 1 июля.

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Где будет взиматься комиссия за пополнение карты Monobank с 1 июля / Скриншот из приложения Monobank

В то же время, как отметил банк, избежать комиссии и в дальнейшем возможно. Для этого нужно воспользоваться:

терминалами Monobank;

терминалами А-Банка;

терминалами City-24.

Пополнять карту Monobank можно и через кассы банков. Например: А-Банка, Акордбанка, Укргазбанка и Универсал Банка. Также пополнение карты Monobank доступно через Укрпочту.

Какие еще изменения ввел Monobank?