Похоже, что Великобритания готовится сделать шаг в будущее. Министерство финансов и Банк Англии обсуждают возможность создания национальной цифровой валюты.

Глава британского Минфина Риши Сунак обратился к Банку Англии с соответствующим предложением.

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Новые тенденции

Мир стоит на пороге существенных изменений. Пандемия коронавируса только ускорила эти процессы. В частности, речь идет о переходе к безналичным платежам и эры криптовалют. Поэтому, центробанки вынуждены принимать решительные меры, чтобы не отставать от актуальных тенденций.

Правительство и центробанк Великобритании объявили о создании группы, которая будет изучать вопрос о создании национального "биткоина". В Банке Англии отметили, что на первом этапе цифровую валюту смогут использовать предприниматели и домашние хозяйства.

Цифровая валюта центрального банка (CBDC) – цифровая форма имеющихся фиатних денег (доллар, евро, гривна), уже эмитированные центральным банком и является общедоступным законным платежным средством на территории страны.

Кроме того, в финучреждении отметили, что виртуальный фунт не заменит наличные и банковские вклады, а будет существовать наравне с ними. Однако, окончательное решение по поводу создания CBDC не принято. Потенциальные риски и выгоду от создания цифровой валюты будут обсуждать с заинтересованными сторонами.

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Курс на диджитализацию

В прошлом году на Багамах создали Sand Dollar, который стал одной из первых в мире цифровых валют от центробанка. Перенять эстафету могут шведский Riksbank и Европейский центральный банк уже в этом десятилетии.

Китай тоже изучает этот вопрос. В нескольких городах Поднебесной уже даже запустили пилотный проект с использованием цифрового юаня . Зато в США отметили, что они не будут спешить.