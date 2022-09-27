Президент США Джозеф Байден на одной из последних встреч в Белом доме подчеркнул, что за последний месяц стоимость нефти упала на глобальном уровне. Однако этого не заметили на заправках, в то время как нефтяные компании продолжают получать сверхприбыли – миллиарды долларов.

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Байден обратился к нефтяным компаниям

Хотя цены на топливо в США и упали с рекордных позиций, зафиксировавших этим летом, похоже, это остается важным вопросом для Байдена. Он настойчиво призвал нефтяные компании снизить цены.

Но Байден добавил, что цены по стране до сих пор остаются неравномерными. Например, на западе США они существенно выше из-за нехватки мощностей для переработки.

Мое сообщение простое. Компании, управляющие автозаправочными станциями и устанавливающие эти цены – снизьте цены, которые вы взимаете на заправках, чтобы отображать стоимость, которую вы платите за продукт. Сделайте это уже сейчас,
– заявил Джозеф Байден.

Цены на бензин упали после своего пика в среднем более чем на 1 доллар. Этому способствовали снижение глобальных цен на нефть на фоне последствий карантинов в Китае из-за коронавируса и спекуляций по поводу последствий мирового экономического спада. Белый дом также приложил немало усилий для того, чтобы контролировать ситуацию.

Кроме того, в США на ноябрь 2022 года запланированы промежуточные выборы. Дело в том, что фиксируют признаки того, что стоимость горючего достигла дна после незначительного роста на прошлой неделе. Соответственно, речь идет о риске для президента США, поскольку этот вопрос снова может перейти в политическую плоскость.

На момент создания этого материала стоимость баррелей двух самых известных марок нефти, согласно Bloomberg, составляет:

  • Brent – 86,40 доллара за баррель;
  • WTI – 78,65 доллара за баррель.