Новоизбранный президент Джо Байден обнародовал план стимулирования экономики США, которая пострадала из-за коронавируса. Вместо ранее ожидаемых 1,5 триллиона долларов, планируется выделить 1,9 триллиона.

Если Конгресс поддержит предложение Байдена, то 1 триллион долларов пойдет на поддержку населения с выплатами в размере 1400 долларов всем американцам, сообщает BBC.

Предложение о помощи также включает 415 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом и 440 миллиардов долларов для малого бизнеса.

На кону поставлено здоровье нашего государства. Мы должны действовать, и мы должны действовать сейчас,

– сказал Джо Байден.

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Как бороться с пандемией

Байден хочет направить 20 миллиардов долларов на прививку американцев, включая создание центров массовой вакцинации и отправки мобильных подразделений в отдаленные районы.

"Распределение вакцины в Соединенных Штатах пока было ужасным провалом", – сказал Байден. Его администрация стремится доставить 100 тысяч уколов за 100 дней.

Его план также предусматривает 50 миллиардов долларов для расширения тестирования и 130 миллиардов долларов, чтобы помочь большинстве школ возобновить работу до весны.

План предусматривает финансирование найма 100 тысяч медицинских работников для отслеживания контактов.

Что приготовили для экономики

Почти 11 миллионов безработных по всей стране получат дополнительные выплаты по безработице – 400 долларов за неделю вместо 300 долларов.

Выплаты продлят до сентября, как и мораторий на выселение из дома.

Ранее американцам обещали выплаты в размере 600 долларов, вместе с чеком на 1400 долларов, американцы получат 2 тысячи долларов.

Новоизбранный президент также призывает Конгресс удвоить федеральную минимальную заработную плату до 15 долларов в час.

Примет ли Конгресс план

Республиканцы, скорее всего, выступят против накопления долгов, которые США уже стремительно повысили для борьбы с пандемией. Но Байдену помогут его коллеги-демократы, контролирующие обе палаты Конгресса.

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