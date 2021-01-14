Новоизбранный президент США Джо Байден обнародует предложение по пакету стимулов для поддержки экономики. Ожидается, что он может превысить 1,5 триллиона долларов.

В прошлом году Байден проводил агитацию с обещанием отнестись к пандемии более серьезно, чем его предшественник Дональд Трамп. Как сообщает Investing.com, по словам Байдена пакет имеет целью реализовать это обещание. Ведь благодаря дополнительным ресурсам США сможет распространить вакцины против коронавируса и способствовать восстановлению экономики.

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Что известно о пакете стимулов

В администрации Байдена сообщили, что будут работать с Конгрессом над пакетом быстрых стимулов после 20 января, ведь именно тогда Джо Байден официально вступит на должность.

Пакет стимулов может быть на сумму свыше 1,5 триллиона долларов. В то же время он будет включать обязательства по проверке стимулов на 1400 долларов, как сообщили источники издания.

Кроме того, ожидается, что Байден будет сотрудничать с частными компаниями, чтобы больше американцев получили вакцину.

Значительная часть дополнительных финансовых ресурсов будет направлена ​​на общины меньшинств. Также планируется возобновить работу школ и поддержать учителей.

Что может помешать пакету стимулов

Байден планирует представить свой пакет во время выступления в прайм-тайм в четверг вечером, подчеркивая серьезность темы, но ему придется бороться за внимание с политической драмой в Вашингтоне.

Импичмент Трампу

Напомним, что Палата представителей, возглавляемая демократами, проголосовала за импичмент Трампа в среду, сделав его первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Десять его коллег-республиканцев присоединились к демократам, чтобы обвинить его в подстрекательстве к митингу под Капитолием, который привел к смерти.

Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ решить свои конституционные обязанности по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой нации,

– заявил Байден.

Сопротивление республиканцев

Республиканцы выступают против значительных стимулов экономики. Дональд Трамп ранее поддержал решение выдачи чеков на сумму в 2000 долларов американцам. Однако многие республиканцы не согласились и уменьшили сумму до 600 долларов.

Что известно о пандемии в США Более 380 000 человек в США умерли от COVID-19 во время пандемии. В общем заразились 22,7 миллиона человек. Карантинные мероприятия, связанные с пандемией, стоят миллионы рабочих мест США.

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