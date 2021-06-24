Выход главы холдинговой компании Berkshire Hathaway из правления фонда пришелся на достаточно сложный период для организации. Все потому, что ее основатели – Билл и Мелинда Гейтс – решили расстаться . Известно, что пара ведет переговоры по изменению структуры фонда.

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Уоррен Баффет покинул пост попечителя фонда Гейтса

Миллиардер сообщил об этом решении в среду и поделился своими мыслями относительно благотворительности, правительств и общественности. Он также сказал, что разделил активы Berkshire Hathaway, стоимостью 4,1 миллиарда долларов, между пятью благотворительными организациями:

Фонд Сьюзан Томпсон Баффет,

Фонд Шервуда,

Фонд Говарда Баффета,

Фонд NoVo,

Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

По его словам, в течение многих лет он был "бездеятельным попечителем" фонда. Инвестор отметил, что его цели на 100% совпадают с целями фонда, и их достижение не требует его непосредственного участия.

Сейчас я ухожу в отставку с этого поста, как я это сделал в советах директоров всех компаний, кроме правления Berkshire,

– отметил Баффет.

Уоррен Баффет ушел из фонда Билла и Мелинды Гейтс /Фото Getty Images

Именитый инвестор занимал этот пост с 2006 года. Фонд Билла и Мелинды Гейтс был одним из пяти бенефициаров щедрости миллиардера. Баффет признался, что он выполнил почти половину обещаний, которые дал в 2006 году. Речь идет о его план распределения всех активов Berkshire – более 99% его собственного капитала – на благотворительность.

За многие десятилетия я накопил почти непонятную сумму, просто делая то, что люблю. Сложные проценты, длинная взлетно-посадочная полоса, великолепные партнеры и наша невероятная страна просто сделали свою магию,

– добавил Баффет.

Реакция Билла Гейтса

Как пишет Fox Business, основатель Microsoft Билл Гейтс поблагодарил Баффету за "мудрость, лидерство и дружбе". Похоже, что бизнесмен не держит никаких обид на Баффета. Гейтс подчеркнул, что инвестор будет продолжать поддерживать фонд, поскольку они ведут борьбу с бедностью и помогают миллионам людей.

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Я всегда буду чувствовать глубокую ответственность перед Уорреном, уделяя пристальное внимание данным, чтобы отслеживать наш прогресс и определять сферы, которые мы можем улучшить. Но ценность дара Уоррена выходит за рамки всего, что можно измерить,

– написал Билл Гейтс в твиттер.