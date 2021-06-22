Журнал Forbes оценил состояние исландского предпринимателя в 2,2 миллиарда долларов. Он занимает 1444 место в рейтинге самых богатых людей мира. Пиком успеха для Тора стал 2007 год. Однако, мировой финансовый кризис 2008 – 2009 годов внес свои коррективы.

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Успешная карьера

После окончания университета в США Бьоргольфур Тор Бьоргольфссон переехал в Россию, где и начал свой профессиональный путь. Мужчина смог построить успешный бизнес сразу после краха СССР. Исландец выбрал сектор безалкогольных напитков и пива. В 2002 году бизнесмен вернулся на родину, продав свою компанию корпорации Heineken за 100 миллионов долларов.

В Исландии Бьоргольфур Тор Бьоргольфссон вместе с отцом выкупил 46% второго по величине банка в стране. В 2007 году он организовал выкуп компании по производству дженериков Actavis, получив заем в размере 6,5 миллиарда долларов. Проблем с получением денег от банка у бизнесмена не возникло, поскольку это был пик кредитного пузыря, который стал причиной глобального финансового кризиса. Deutsche Bank хотел профинансировать весь долг компании Actavis на сумму 5,4 миллиарда долларов.

Дженерик Это непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригинального препарата, на который закончился срок патентной защиты.

Однако, обвал всей мировой финансовой системы в 2008 году нанес мощный удар и бизнесу Бьоргольфура Тора Бьоргольфссона. Deutsche Bank настаивал на том, чтобы Тор вложил больше денег в сделку. Именно поэтому последний взял заем в размере 230 миллионов долларов в собственном банке для воплощения своих планов. Последняя наличные попала в его руки 30 сентября 2008 года.

История успеха одного миллиардера Исландии / Фото Getty Images

Стремительное падение самого богатого человека Исландии

В начале октября тогдашний президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон был в панике, поскольку страна находилась на грани разорения в контексте мирового финансового кризиса. Правительство уже захватило один из ведущих банков Исландии. В течение следующих 72 часов под влияние чиновников также попал и банк Landsbank, который принадлежал миллиардеру. Всего за неделю национальная валюта Исландия почти обесценилась, фондовая биржа была закрыта. Тысячи людей потеряли работу и сбережения. Бьоргольфура Тора Бьоргольфссона обвинили в экономической катастрофе и потери рабочих мест.

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Еще одним ударом для бизнесмена стал крах фармацевтической компании Actavis, которую он приобрел накануне кризиса. Все лекарства, произведенные на заводе в Нью-Джерси, пришлось отозвать. Генеральный директор уволился и подал иск против Тора.

На тот момент миллиардера называли экономическим провидцем, чей банк "гарантировал" высокие процентные ставки. Долг его компании оценили в 10 миллиардов долларов, а его личный – 1 миллиард долларов. По сути он потерял все свое состояние – 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, предприниматель был ответственен за 350 миллионов долларов долгов своего отца, которые он лично гарантировал.

С 2011 года по 2014 год бизнесмен активно работал над погашением всех долгов. В частности, в 2012 году Watson Pharmaceuticals приобрела Actavis за 6 миллиардов долларов. После этого Deutsche Bank получил 5,4 миллиарда долларов, которые были вложены в соглашение пять лет назад. Кредиторы миллиардера также получили первый взнос в размере 230 миллионов долларов. Тор вместо наличных взял 4,3 миллиона акций Actavis, стоимость которых в будущем выросла до 700 миллионов долларов. Этот шаг позволил ему погасить остаток долга перед исландским кредиторами в 2014 году. На сегодня Бьорґолфур Тор Бьорґольфссон вернул себе статус миллиардера, состояние которого оценивается в 2,2 миллиарда долларов.