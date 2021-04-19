Популярность электромобилей создает новые возможности для компаний, специализирующихся на добыче лития. На фоне этого, две австралийские компании планируют объединить свои силы. О целях и деньгах – читайте дальше.

В Австралии две горнодобывающие компании планируют объединиться для создания одного из крупнейших в мире производителей лития. Речь идет об Orocobre и Galaxy Resources. Соглашение оценивают в 4 миллиарда австралийских долларов и в 3,1 миллиарда долларов США.

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Важные детали

Рост популярности электромобилей с турбоприводом является одной из ключевых причин повышения цены на металл. В планы компаний входит создание диверсифицированных производственных баз в:

Австралии,

Южной Америке,

Канаде.

Именно этот металл необходим для создания аккумуляторов для электромобилей. Обе компании заявили, что они имеют потенциал для увеличения объемов производства с 40 тысяч до 100 тысяч тонн в год.

Таким образом они смогут повысить свою финансовую мощь и создать возможности для быстрого роста. Объединение Orocobre с Galaxy станет пятой по величине в мире компанией по добыче лития. Рынок акций уже отреагировал на новость об объединении. Ценные бумаги Orocobre пошли вверх почти на 5% , тогда как акции Galaxy подорожали на 2,7% .

Соглашение поможет группе существенно ускорить развитие совместных проектов роста. И этот рост идеально подходит для удовлетворения спроса со стороны клиентов,

– сообщил инвесторам исполнительный директор Galaxy Саймон Хэй.

Австралийские компании имеют немало амбициозных проектов. В частности, речь идет о Olaroz и Sal de Vida в Аргентине и James Bay в Канаде. Капитал на реализацию этих планов оценивают в сумму более 1 триллиона австралийских долларов (774 миллиона долларов США).

В мире растет спрос на электромобили и литий / Фото unsplash

Рынок лития: что стоит знать

После двух лет низких цен рынок лития постепенно восстанавливается. По данным инвестиционного банка Macquarie , стоимость карбоната лития с начала 2021 выросла примерно на 70%.

Кроме того, прогнозируют, что в течение следующих 4 лет спрос на этот металл не исчезнет, соответственно цена может вырасти еще на 30 – 100% . Оптимистичный прогноз по спросу на электромобили предусматривает, что рынок лития перейдет в состояние дефицита в 2022 году, а с 2025 года возникнет материальный дефицит.