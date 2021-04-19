Після багатомісячного марафону перемог криптовалюти почали падати в ціні. Чому так сталося і як це вплине на майбутнє цифрових валют – читайте далі.

Ціни на криптовалюту у вихідні були досить нестабільними, а тиждень для них почався зі стрімкого падіння. Деякі токени впали відразу на 13%.

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Криптовалюти почали знецінюватися

Біткойн подешевшав на 1,2% до 57 тисяч доларів. Тоді як друга за величиною у світі цифрова валюта Ethereum ослабла в ціні на 1%. Наразі вартість криптовалюти становить 2253 доларів. Натомість віртуальна готівка Ripple на початку тижня виросла на 9,2%. Проте, позитивна тенденція була короткотривалою, оскільки ціна криптовалюта пізніше впала на 1,2%.

Bitcoin почав падати в ціні / Інфографіка Nasdaq

Тривожні дзвіночки

Перші тривожні дзвіночки на ринку криптовалют пролунали після того, як Мінфін США анонсував початок перевірок фінансових установ на предмет відмивання грошей за допомогою віртуальних валют.

За даними CoinMarketCap, у китайському районі Сіньцзян навіть відключили електроенергію через падіння цін. Цей регіон називають найбільшим майнінговим майданчиком у світі. До кінця неділі, біткойн впав на 9%, а Ethereum – 13%. Це найбільший обвал цін на ринку. Також на ситуацію вплинула заборона Туреччини використовувати криптовалюти. На фоні цього, у п'ятницю біткойн подешевшав на 4%.

Ціна Ethereum стрімко пішла вниз / Інфографіка Nasdaq

Що буде далі

З жовтня минулого року криптовалюти почали зміцнювати свій статус у світі. Наприклад, популярність біткойна різко зросла після того, як платіжна система PayPal оголосила, що дозволить своїм клієнтам зберігати криптовалюту в цифрових гаманцях.

Більшість криптокомпаній прагнуть переконатися, що їхні процеси залишаються на першокласному рівні, тому що вони побачили чітку карту успіху на прикладі Coinbase. Найімовірніше, компанії будуть залучати інвестиції та пропагувати нові технології. До того ж купівельна спроможність інституцій, як і раніше набагато перевищує роздрібні гроші, й ми отримали лише невелику частину цих грошей,

– заявив головний аналітик ринку Avatrade Наїм Аслам.

На початку 2021 року ринкова вартість біткойна вперше в історії досягнула позначки в 1 трильйон доларів. У грудні криптовалюта навіть випередила компанію-гіганта Visa, ставши найбільшою фінансовою службою у світі.