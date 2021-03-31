Авиакомпания AirBaltic начала продавать билеты за Dogecoin
Латвийская авиакомпания AirBaltic начала продавать билеты на рейсы за криптовалюту Dogecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. В момент оплаты цифровые монеты будут конвертировать в евро.
Источник:пресс-служба AirBaltic
AirBaltic работает с платежной системой BitPay. Конвертация происходит по текущему курсу.
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В общем теперь в компании можно приобрести билеты с помощью 8 криптовалют:
- Bitcoin (BTC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Ethereum (ETH)
- Dogecoin (DOGE)
- и 4 стейблкоины, что привязаны к курсу доллара: GUSD, USDC, PAX и BUSD.
"Как инновационная авиакомпания, мы всегда ищем новые способы улучшения качества обслуживания клиентов, начиная с процесса бронирования. За прошедшие годы примерно 1 000 клиентов воспользовались возможностью оплаты в криптовалюте. Это может показаться незначительным числом, но зато мы предлагаем пассажирам уникальный способ оплаты, который трудно найти где-либо еще в сфере авиаперевозок", – отметил генеральный директор AirBaltic Мартин Гаусс.
Что известно о Dogecoin?Криптовалюта, что основана на Litecoin. Ее основали в 2013 году и назвали в честь известного интернет-мема Doge. Главная особенность – быстрый период начального майнинга.
В 2014 году AirBaltic стала первой авиакомпанией, которая начала продавать билеты за биткоины. С тех пор услугой воспользовались тысячи клиентов.
Какие еще авиакомпании принимают криптовалюту
- В 2018 году тайваньская авиакомпания FAT запустила продажу билетов за биткоины.
- В 2019 году о запуске криптовалютных платежей объявила скандинавская авиакомпания Norwegian Air.
К слову, 24 марта Илон Маск заявил, что автомобиль компании Tesla теперь можно приобрести за биткоин. Для этого использовать внутреннее программное обеспечение.
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