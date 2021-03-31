Латвийская авиакомпания AirBaltic начала продавать билеты на рейсы за криптовалюту Dogecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. В момент оплаты цифровые монеты будут конвертировать в евро.

AirBaltic работает с платежной системой BitPay. Конвертация происходит по текущему курсу.

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В общем теперь в компании можно приобрести билеты с помощью 8 криптовалют:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

и 4 стейблкоины, что привязаны к курсу доллара: GUSD, USDC, PAX и BUSD.

"Как инновационная авиакомпания, мы всегда ищем новые способы улучшения качества обслуживания клиентов, начиная с процесса бронирования. За прошедшие годы примерно 1 000 клиентов воспользовались возможностью оплаты в криптовалюте. Это может показаться незначительным числом, но зато мы предлагаем пассажирам уникальный способ оплаты, который трудно найти где-либо еще в сфере авиаперевозок", – отметил генеральный директор AirBaltic Мартин Гаусс.

Что известно о Dogecoin? Криптовалюта, что основана на Litecoin. Ее основали в 2013 году и назвали в честь известного интернет-мема Doge. Главная особенность – быстрый период начального майнинга.

В 2014 году AirBaltic стала первой авиакомпанией, которая начала продавать билеты за биткоины. С тех пор услугой воспользовались тысячи клиентов.

Какие еще авиакомпании принимают криптовалюту

В 2018 году тайваньская авиакомпания FAT запустила продажу билетов за биткоины.

В 2019 году о запуске криптовалютных платежей объявила скандинавская авиакомпания Norwegian Air.

К слову, 24 марта Илон Маск заявил, что автомобиль компании Tesla теперь можно приобрести за биткоин. Для этого использовать внутреннее программное обеспечение.