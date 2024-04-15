Ждать спада или резкого роста: что происходит с ценой нефти на фоне атаки Ирана на Израиль
Источник:Reuters
Иран - важная часть ОПЕК и добывает немалое количество нефти, поэтому на фоне атакой Ирана на Израиль участники рынка затаили дыхание в предвкушении возможного роста цены на черное золото. Однако пока нефть наоборот дешевеет.
Цена нефти
- Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 23 цента, или на 0,2%, до 90,22 доллара за баррель.
- Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 29 центов, или на 0,3%, до 85,37 доллара за баррель.
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Ситуация на рынке нефти
Важно заметить, что Иран добывает более 3 миллионов баррелей нефти в сутки и основной производитель ОПЕК. Поэтому риск поставок содержит более жесткие нефтяные санкции и то, что ответ Израиля может быть нацелен на энергетическую инфраструктуру Ирана.
В целом аналитики ожидали кратковременного роста цен утром 15 апреля, однако для более значительного и длительного влияния эскалации на цены понадобится существенное нарушение поставок, например, ограничения судоходства в Ормузском проливе вблизи Ирана.
Атака Ирана на Израиль: что известно
- Атака с применением более 300 ракет и беспилотников была первой атакой на Израиль со стороны другой страны за последние три десятилетия, что вызывает беспокойство относительно эскалации регионального конфликта, который влияет на трафик нефти через Ближний Восток.
- Иран назвал атаку возмездием за воздушный удар по своему консульству в Дамаске.