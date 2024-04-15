Ждать спада или резкого роста: что происходит с ценой нефти на фоне атаки Ирана на Израиль

Иран - важная часть ОПЕК и добывает немалое количество нефти, поэтому на фоне атакой Ирана на Израиль участники рынка затаили дыхание в предвкушении возможного роста цены на черное золото. Однако пока нефть наоборот дешевеет.

Цена нефти

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 23 цента, или на 0,2%, до 90,22 доллара за баррель.

с поставкой в июне упали на 23 цента, или на 0,2%, до 90,22 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 29 центов, или на 0,3%, до 85,37 доллара за баррель.

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Ситуация на рынке нефти

Важно заметить, что Иран добывает более 3 миллионов баррелей нефти в сутки и основной производитель ОПЕК. Поэтому риск поставок содержит более жесткие нефтяные санкции и то, что ответ Израиля может быть нацелен на энергетическую инфраструктуру Ирана.

В целом аналитики ожидали кратковременного роста цен утром 15 апреля, однако для более значительного и длительного влияния эскалации на цены понадобится существенное нарушение поставок, например, ограничения судоходства в Ормузском проливе вблизи Ирана.

Атака Ирана на Израиль: что известно

Атака с применением более 300 ракет и беспилотников была первой атакой на Израиль со стороны другой страны за последние три десятилетия, что вызывает беспокойство относительно эскалации регионального конфликта, который влияет на трафик нефти через Ближний Восток.

Иран назвал атаку возмездием за воздушный удар по своему консульству в Дамаске.

В случае значительного сокращения поставок, США могут высвободить дополнительные объемы нефти из своих стратегических нефтяных резервов, тогда как ОПЕК имеет более 5 миллионов баррелей в сутки свободных производственных мощностей, отмечается в сообщении ING.