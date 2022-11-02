Только за пятницу, 28 октября, Джефф Безос потерял 7,2 миллиарда долларов. Главная причина – прогноз компании Amazon о продажах во время праздничного периода, согласно которому цифры будут хуже чем ожидают аналитики.

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Потери Джеффа Безоса

В этот же день акции Amazon упали на 6,8% после отчета компании за третий квартал 2022 года. Как результат Безос потерял свое место в тройке самых богатых людей мира, на тот момент, с состоянием в размере 127,2 миллиарда долларов.

Дело в том, что основная масса капитала миллиардера происходит от примерно 10% акций Amazon. В целом с начала 2022 года капитал Безос уменьшился на 66 миллиардов долларов. На момент создания этого материала, по оценкам Forbes, состояние американского бизнесмена составляет 120 миллиардов долларов. Он занимает 4 строчку в рейтинге.

Почему для Amazon так важен рождественский сезон

Праздничный или рождественский сезон – это явление, распространенное во многих странах Запада и продолжающееся с конца ноября по начало января каждого года. Именно этот период часто являлся своеобразным благословением для Amazon:

Однако в текущем году они прогнозируют, что их доход составит от 140 до 148 миллиардов долларов за четвертый квартал;

долларов за четвертый квартал; В то время как аналитики ожидают, что этот показатель достигнет отметки на уровне 155 миллиардов долларов.

Кто еще потерям деньги

Джефф Безос не единственный, кто пострадал с неудачного дня на рынке для акций Amazon. Известная филантроп Маккензи Скотт также потеряла 2,1 миллиарда долларов 28 октября. Свою долю акций технологического гиганта она получила после развода с Безосом в 2019 году.