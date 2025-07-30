Недавно в сети появилась информация о том, что Илон Маск –предприниматель и основатель компаний PayPal, SpaceX и Tesla –якобы привлек модель из OnlyFans к промокампании гуманоидных роботов Tesla. Участие в видео якобы приняла украинка Анна Малигон, проживающая в США.

Кто такая Анна Малигон?

Анна Малигон родилась в 2003 году в Харькове. После начала полномасштабного вторжения России она выехала в Соединенные Штаты, пишет 24 Канал.

Смотрите также Несколько тысяч долларов: Павел Зибров рассекретил свой самый большой гонорар

Малигон активно ведет страницы в социальных сетях, в частности имеет аккаунт на OnlyFans, где публикует откровенные фото и видео. В ее Instagram – провокационные снимки как из профессиональных, так и из любительских фотосессий, также она демонстрирует путешествия в разные страны.

Анна Малигон на отмочинке / фото instagram.com/maligoshik

В апреле 2024 года Малигон ненадолго вернулась в Украину и посетила города вблизи фронта и перечислила 30 тысяч долларов в поддержку Вооруженных сил Украины. После этого она снова вернулась в США.

Сколько Малигон заработала на рекламе Tesla

В июле 2025 года в информационном пространстве появилось заявление, что Малигон якобы снялась в рекламном ролике для компании Tesla. Однако позже Илон Маск прокомментировал ситуацию и написал что он "понятия не имеет, кто это".

Оригинальное сообщение и комментарий Илона Маска / фото Х

Это позволяет предположить, что никакого сотрудничества не было, а само видео, вероятно, создано с использованием компьютерной графики. Таким образом, маловероятно, что Малигон получала гонорар от компании Маска.

Сколько зарабатывает Анна Малигон?

По открытым данным, в TikTok на Анну Малигон подписано почти 6 миллионов пользователей, в Instagram – около 2 миллионов.

Примерный ежемесячный доход модели оценивают в пределах 24-33 тысяч долларов. В годовом измерении ее заработок может достигать 245–340 тысяч долларов.