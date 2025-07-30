Хто така Анна Малігон?

Анна Малігон народилася у 2003 році в Харкові. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона виїхала до Сполучених Штатів, пише 24 Канал.

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Малігон активно веде сторінки в соціальних мережах, зокрема має акаунт на OnlyFans, де публікує відверті фото та відео. У її Instagram – провокаційні знімки як з професійних, так і з аматорських фотосесій, також вона демонструє подорожі в різні країни.

Анна Малігон на відмочинку / фото instagram.com/maligoshik

У квітні 2024 року Малігон ненадовго повернулася в Україну й відвідала міста поблизу фронту та перерахувала 30 тисяч доларів на підтримку Збройних сил України. Після цього вона знову повернулася до США.

Скільки Малігон заробила на рекламі Tesla

У липні 2025 року в інформаційному просторі з’явилась заява, що Малігон нібито знялася в рекламному ролику для компанії Tesla. Проте пізніше Ілон Маск прокоментував ситуацію та написав що він "поняття не має, хто це".

Оригінальний допис та коментар Ілона Маска / фото Х

Це дозволяє припустити, що жодної співпраці не було, а саме відео, ймовірно, створене з використанням комп’ютерної графіки. Таким чином, малоймовірно, що Малігон отримувала гонорар від компанії Маска.

Скільки заробляє Анна Малігон?

За відкритими даними, у TikTok на Анну Малігон підписано майже 6 мільйонів користувачів, в Instagram – близько 2 мільйонів.

Приблизний щомісячний дохід моделі оцінюють у межах 24-33 тисяч доларів. У річному вимірі її заробіток може сягати 245–340 тисяч доларів.