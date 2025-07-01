Кто владелец OnlyFans

У Леонида Радвинского есть скромный персональный сайт, где он представлен как пионер электронной коммерции и основатель компании. Однако любые упоминания о главном источнике его состояния – платформу для контента для взрослых по подписке OnlyFans – практически стерты из публичного пространства, пишет 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Радвинский тщательно избегает публичности. 43-летний предприниматель не дает интервью и не появляется на профессиональных мероприятиях.

Кто такой Леонид Радвинский

Радвинский родился 30 мая 1982 года в Одессе. Когда он был еще маленький, его семья эмигрировала в Чикаго.

Интересно! Одноклассники вспоминают его как умного и иногда резкого подростка, который увлекался шахматами и предпочитал кожаные куртки вместо модных тогда вещей от Abercrombie & Fitch.

Одним из первых его проектов был сайт Ultimate Passwords, зарегистрированный в 2000 году, который, как утверждалось, предлагал взломанные пароли к порносайтам.

Среди сотен сайтов, которыми он владел, были те, в названиях которых фигурировали звезды начала 2000-х – Пэрис Хилтон, Тара Рид, Бритни Спирс, Джессика Симпсон, Шеннон Элизабет и даже Бен Аффлек.

Примечательно! В 2004 году Радвинский основал MyFreeCams – один из первых сайтов, где модели вели живые платные трансляции с элементами общения.

В 2018 году, согласно судебным документам, Радвинский участвовал в банкротном аукционе на активы легендарного бренда Penthouse, соревнуясь с Pornhub и Hustler Ларри Флинта. Хотя он не победил, вскоре он приобрел удачный актив – 100% OnlyFans.

У него, очевидно, было четкое стратегическое понимание того, как работают денежные потоки на этих сайтах. Он фактически отдал маркетинг на аутсорс нижнему уровню,

– подчеркнула консультант Ethical Capital Partners, владельца Pornhub Мэгги Макдональд.

Изначально платформа, основанная британцем Тимом Стокли, напоминала MyFreeCams: подписка на фото и видео конкретного автора. Под руководством Радвинского уже в следующем году платежи пользователей выросли более чем в четыре раза – до 308 миллионов долларов.

Состояние Радвинского и сколько стоит OnlyFans

По данным осведомленных источников, материнская компания OnlyFans, изучала возможность продажи платвормы и вела переговоры с банками и потенциальными покупателями, оценивая бизнес до 8 миллиардов долларов. При этом, по словам экспертов, 8 миллиардов долларов - это заниженная оценка по сравнению с другими техкомпаниями с такой же прибылью.

Интересно! Также у Радвинского по меньшей мере два огромных имения во Флориде. Первый, площадью 1 000 квадратных метров, ранее принадлежал теннисистке Крис Эверт. В 2023 году предприниматель также приобрел роскошный дуплекс с видом на океан стоимостью более 20 миллионов долларов.

Состояние Радвински составляет около 4 миллиарда долларов. Согласно британским корпоративным данным, OnlyFans приносит огромную прибыль своему владельцу - за пять лет, он, получил около 1,3 миллиарда долларов дивидендами.