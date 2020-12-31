Пандемія коронавірусу завдала потужний економічний удар у 2020 році. Винайдення вакцини проти COVID-19 частково покращило перспективи на 2021 рік. Однак говорити про повне відновлення економіки наразі зарано.

Деякі експерти попереджають, що повільне розповсюдження препарату проти коронавірусу та відновлення карантинних обмежень в Європі можуть блокувати процес економічного відновлення. Детальніше про те, якою буде ситуація у 2021 році – читайте в матеріалі CNBC.

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Економісти Citi у своєму звіті зазначили, що у 2021 році у світовій економіці відбудеться явне покращення. Насамперед тому, що "неважко бути кращим, ніж у 2020 році".

Різкий спад економічної активності

Через швидке поширення коронавірусу та карантинні обмеження у 2020 році у багатьох країнах світу суттєво знизилась економічна активність. У результаті, валовий внутрішній продукт, що є найширшим показником діяльності, опустився до рекордно низьких показників.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що у жовтні світова економіка почала своє відновлення. Однак її шлях повернення до попереднього рівня буде "довгим, нерівномірним і непевним".



Коронавірус спричинив сильний удар по світовій економіці / Фото CNBC

Обмеження на поїздки

На початку пандемії коронавірусу більшість країн світу закрили свої кордони для іноземців і припинили регулярні сполучення.

Станом на 1 листопада, за даними Всесвітньої туристичної організації ООН, вже понад 150 країн послабили обмеження на поїздки. Однак подекуди існують певні правила, до прикладу:

необхідно пояснити мету поїздки;

пред'явити негативний тест на COVID-19;

пройти обов'язкову самоізоляцію після прибуття в країну.



Туристичні обмеження через COVID-19 / Фото CNBC

Втрата робочих місць прискорюється

Економічна ситуація в світі спричинила різке скорочення робочих місць. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, в деяких країнах наслідки COVID-19 на ринках праці були вдесятеро більшими, ніж у перші місяці світової фінансової кризи у 2008 році.



Ситуація з робочими місцями у світі через пандемію COVID-19 / Фото CNBC

Стрімке зростання державного боргу

Уряди збільшили витрати на захист робочих місць та підтримку бізнесу.

В МВФ підрахували, що заходи спрямовані на пом'якшення економічних наслідків, склали 12 трильйонів доларів. Через такі величезні витрати світовий державний борг досяг рекордно високих показників. Однак у Фонді попереджають, що урядам не слід припиняти фіскальну підтримку занадто рано.

Багато осіб все ще залишаються безробітними. 80 – 90 мільйонів людей, ймовірно, навіть після додаткової соціальної допомоги, потраплять у крайню бідність у 2020 році, – заявили у МВФ.



Зростання державного боргу / Фото CNBC

Втручання центральних банків

Аби підтримати економічну ситуацію у світі Центральні банки знизили процентні ставки до рекордно низьких рівнів. Це насамперед допомогло урядам різних країн світу управляти своїми боргами.

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У США Федеральна резервна система, яка впливає на економіку в усьому світі, знизила процентні ставки майже до нуля. Що цікаво, вона не планує їх підійматиме поки інфляція не перевищує 2%.

Окрім цього, Центральні банки збільшили обсяги придбання активів, щоб вкласти більше грошей у фінансову систему.



Допомога Центральних банків / Фото CNBC