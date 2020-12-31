5 графіків, що демонструють стан світової економіки у 2020 році та прогнози на 2021-й
Пандемія коронавірусу завдала потужний економічний удар у 2020 році. Винайдення вакцини проти COVID-19 частково покращило перспективи на 2021 рік. Однак говорити про повне відновлення економіки наразі зарано.
Деякі експерти попереджають, що повільне розповсюдження препарату проти коронавірусу та відновлення карантинних обмежень в Європі можуть блокувати процес економічного відновлення. Детальніше про те, якою буде ситуація у 2021 році – читайте в матеріалі CNBC.
До слова Банкрутство у цифрах: що страшніше за коронакризу
Економісти Citi у своєму звіті зазначили, що у 2021 році у світовій економіці відбудеться явне покращення. Насамперед тому, що "неважко бути кращим, ніж у 2020 році".
Різкий спад економічної активності
Через швидке поширення коронавірусу та карантинні обмеження у 2020 році у багатьох країнах світу суттєво знизилась економічна активність. У результаті, валовий внутрішній продукт, що є найширшим показником діяльності, опустився до рекордно низьких показників.
У Міжнародному валютному фонді заявили, що у жовтні світова економіка почала своє відновлення. Однак її шлях повернення до попереднього рівня буде "довгим, нерівномірним і непевним".
Коронавірус спричинив сильний удар по світовій економіці / Фото CNBC
Обмеження на поїздки
На початку пандемії коронавірусу більшість країн світу закрили свої кордони для іноземців і припинили регулярні сполучення.
Станом на 1 листопада, за даними Всесвітньої туристичної організації ООН, вже понад 150 країн послабили обмеження на поїздки. Однак подекуди існують певні правила, до прикладу:
- необхідно пояснити мету поїздки;
- пред'явити негативний тест на COVID-19;
- пройти обов'язкову самоізоляцію після прибуття в країну.
Туристичні обмеження через COVID-19 / Фото CNBC
Втрата робочих місць прискорюється
Економічна ситуація в світі спричинила різке скорочення робочих місць. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, в деяких країнах наслідки COVID-19 на ринках праці були вдесятеро більшими, ніж у перші місяці світової фінансової кризи у 2008 році.
Ситуація з робочими місцями у світі через пандемію COVID-19 / Фото CNBC
Стрімке зростання державного боргу
Уряди збільшили витрати на захист робочих місць та підтримку бізнесу.
В МВФ підрахували, що заходи спрямовані на пом'якшення економічних наслідків, склали 12 трильйонів доларів. Через такі величезні витрати світовий державний борг досяг рекордно високих показників. Однак у Фонді попереджають, що урядам не слід припиняти фіскальну підтримку занадто рано.
Багато осіб все ще залишаються безробітними. 80 – 90 мільйонів людей, ймовірно, навіть після додаткової соціальної допомоги, потраплять у крайню бідність у 2020 році, – заявили у МВФ.
Зростання державного боргу / Фото CNBC
Втручання центральних банків
Аби підтримати економічну ситуацію у світі Центральні банки знизили процентні ставки до рекордно низьких рівнів. Це насамперед допомогло урядам різних країн світу управляти своїми боргами.
До теми Підсумки бюджетної кризи 2020 року: що чекати у 2021 році?
У США Федеральна резервна система, яка впливає на економіку в усьому світі, знизила процентні ставки майже до нуля. Що цікаво, вона не планує їх підійматиме поки інфляція не перевищує 2%.
Окрім цього, Центральні банки збільшили обсяги придбання активів, щоб вкласти більше грошей у фінансову систему.
Джерело: 24 канал
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