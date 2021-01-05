Аналітики назвали головні ризики 2021 року: чого очікувати
Аналітики назвали головні ризики на 2021 рік, з якими можуть стикнутись держави, міжнародна політика, індустрії і інституції. Такий список допоможе компаніям і інвесторам робити правильні прогнози.
Відповідний рейтинг склала Консалтингова компанія Eurasia Group.
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1. Розділення Америки
Після президентських виборів в США певна частина громадян країни вважатимуть новообраного президента Джо Байдена нелегітимним. Дональд Трамп досі не визнав результати виборів – і це є унікальним випадком в американській історії, який вказує на розкол США.
Вибори США показали розділеність Америки / Фото Getty images
2. Пандемія коронавірусу
Якщо пандемія коронавірусу буде розповсюджуватись як і у 2020 році, то це загрожує не лише життю людей, але й політичній стабільності і світовій економіці.
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Аналітики вважають, що розподіл вакцини розділить як суспільство, так і держави на заможних і не дуже. Ринки, що розвиваються, у 2021 році відчують на собі боргову кризу. При зростанні інфляції та вартості запозичень у них буде набагато менше можливостей, ніж у США і Європи, щоб пом'якшити економічний удар від COVID-19.
3. Боротьба зі зміною клімату
Кліматична політика перейде з глобального співробітництва в глобальну конкуренцію. Давній підхід Китаю з використанням чистих технологій до промислової політики зіткнеться з потужним кліматичних тиском Вашингтона.
Прагнення до досягнення чистих нульових викидів створить величезні можливості для приватного капіталу. Однак переможці і переможені будуть визначатися політичними факторами не менше, ніж ринковими можливостями.
4. Напруженість у відносинах Китаю та США
Напруження відносин між Вашингтоном і Пекіном на деякий час послабиться у заголовках новин. Однак вакцинування, кліматична та технічна конкуренція в поєднанні з давніми суперечками ще більше ускладнить їхню конкуренцію.
Розбіжності щодо торгівлі Гонконгу, Тайваню і Південно-Китайського моря збережуться і в 2021 році. В результаті, спірні питання можуть призвести до прорахунків і ескалації кризи.
5. Глобальний розрахунок даних
Уповільнення або припинення вільного потоку конфіденційних даних через кордони призведе до збільшення витрат компаній і підірве популярні додатки та бізнес-моделі в інтернеті.
Цей ризик починається з США і Китаю, але на цьому він не закінчується. Поки революція 5G і штучного інтелекту набирає обертів, уряди інших країн стурбовані, хто і як отримує доступ до даних своїх громадян.
6. Конфлікт в кіберпросторі
2021 рік стане роком, коли кіберконфлікт створить безпрецедентні технологічні та геополітичні ризики в кіберпросторі.
Немає єдиного чинника, який підвищує ризик великої катастрофи у цифровому житті. Адже будь-який комп'ютер або смартфон може стати інструментом для входу хакерів, а працюють злочинці відносно безкарно.
7. Проблеми в економіці Туреччини
Через економічні невдачі та погану реакцію на COVID-19 президент Туреччини Реджеп Ердоган зі всіх сил намагатиметься повернути довіру виборців.
Аналітики вважають, що така ситуація призведе до соціальної напругу та спонукатиме Ердогана до нових зовнішньополітичних авантюр. Що цікаво, у 2021 році президент Туреччини може залишитись без допомоги своїх міжнародних друзів.
Реджеп Ердоган / Фото Getty images
8. Низька ціна на нафту
Через низькі ціни на нафту економіка країн Близького Сходу отримала болючий удар. Уряди як Алжиру, так і Ірану зіткнулися з меншим припливом грошей в їхні бюджети.
Експерти кажуть, що 2021 рік буде ще гіршим, тому що ціни на нафту так і залишаться низькими. Уряди будуть змушені скоротити витрати, що завдасть шкоди вразливим приватним секторам і зменшить кількість робочих місць. Реформи сповільнюватимуться, а протестні настрої населення зростатимуть.
9. Відставка Ангели Меркель
Ангела Меркель, яка перебуває при владі Німеччини з 2005 року, планує піти у відставку. Без німецької лідерки, яка була сильною і нейтральною переговірницею у Європі, дипломатичні зусилля у розв'язанні енергетичних та територіальних суперечок в Східному Середземномор'ї будуть ускладнені.
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Цього варто очікувати і у процесі врегулюванні кіпрських проблем. Аналітики переконані, що ЄС стане більш агресивним, оскільки Франція підштовхує країн-членів до жорстких відносин з Туреччиною, підвищуючи ймовірність дипломатичного розриву.
Ангела Меркель / Фото Getty images
10. Політична криза в Латинській Америці
На Латинську Америку все більше насуваються політичні, соціальні та економічні проблеми, з якими вона стикнулась ще до пандемії. Насамперед до кінця року на території не проводитимуть вакцинацію від COVID-19, окрім цього країни погано підготовлені до боротьби з новою хвилею коронавірусу.
В Аргентині та Мексиці мають відбутись вибори в законодавчі органи, а виборці в Чилі, Еквадорі і Перу обиратимуть президента, тому політичний та економічний тиск посиляться.
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