Аналітики назвали головні ризики на 2021 рік, з якими можуть стикнутись держави, міжнародна політика, індустрії і інституції. Такий список допоможе компаніям і інвесторам робити правильні прогнози.

Відповідний рейтинг склала Консалтингова компанія Eurasia Group.

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1. Розділення Америки

Після президентських виборів в США певна частина громадян країни вважатимуть новообраного президента Джо Байдена нелегітимним. Дональд Трамп досі не визнав результати виборів – і це є унікальним випадком в американській історії, який вказує на розкол США.



Вибори США показали розділеність Америки / Фото Getty images

2. Пандемія коронавірусу

Якщо пандемія коронавірусу буде розповсюджуватись як і у 2020 році, то це загрожує не лише життю людей, але й політичній стабільності і світовій економіці.

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Аналітики вважають, що розподіл вакцини розділить як суспільство, так і держави на заможних і не дуже. Ринки, що розвиваються, у 2021 році відчують на собі боргову кризу. При зростанні інфляції та вартості запозичень у них буде набагато менше можливостей, ніж у США і Європи, щоб пом'якшити економічний удар від COVID-19.

3. Боротьба зі зміною клімату

Кліматична політика перейде з глобального співробітництва в глобальну конкуренцію. Давній підхід Китаю з використанням чистих технологій до промислової політики зіткнеться з потужним кліматичних тиском Вашингтона.

Прагнення до досягнення чистих нульових викидів створить величезні можливості для приватного капіталу. Однак переможці і переможені будуть визначатися політичними факторами не менше, ніж ринковими можливостями.

4. Напруженість у відносинах Китаю та США

Напруження відносин між Вашингтоном і Пекіном на деякий час послабиться у заголовках новин. Однак вакцинування, кліматична та технічна конкуренція в поєднанні з давніми суперечками ще більше ускладнить їхню конкуренцію.

Розбіжності щодо торгівлі Гонконгу, Тайваню і Південно-Китайського моря збережуться і в 2021 році. В результаті, спірні питання можуть призвести до прорахунків і ескалації кризи.

5. Глобальний розрахунок даних

Уповільнення або припинення вільного потоку конфіденційних даних через кордони призведе до збільшення витрат компаній і підірве популярні додатки та бізнес-моделі в інтернеті.

Цей ризик починається з США і Китаю, але на цьому він не закінчується. Поки революція 5G і штучного інтелекту набирає обертів, уряди інших країн стурбовані, хто і як отримує доступ до даних своїх громадян.

6. Конфлікт в кіберпросторі

2021 рік стане роком, коли кіберконфлікт створить безпрецедентні технологічні та геополітичні ризики в кіберпросторі.

Немає єдиного чинника, який підвищує ризик великої катастрофи у цифровому житті. Адже будь-який комп'ютер або смартфон може стати інструментом для входу хакерів, а працюють злочинці відносно безкарно.

7. Проблеми в економіці Туреччини

Через економічні невдачі та погану реакцію на COVID-19 президент Туреччини Реджеп Ердоган зі всіх сил намагатиметься повернути довіру виборців.

Аналітики вважають, що така ситуація призведе до соціальної напругу та спонукатиме Ердогана до нових зовнішньополітичних авантюр. Що цікаво, у 2021 році президент Туреччини може залишитись без допомоги своїх міжнародних друзів.



Реджеп Ердоган / Фото Getty images

8. Низька ціна на нафту

Через низькі ціни на нафту економіка країн Близького Сходу отримала болючий удар. Уряди як Алжиру, так і Ірану зіткнулися з меншим припливом грошей в їхні бюджети.

Експерти кажуть, що 2021 рік буде ще гіршим, тому що ціни на нафту так і залишаться низькими. Уряди будуть змушені скоротити витрати, що завдасть шкоди вразливим приватним секторам і зменшить кількість робочих місць. Реформи сповільнюватимуться, а протестні настрої населення зростатимуть.

9. Відставка Ангели Меркель

Ангела Меркель, яка перебуває при владі Німеччини з 2005 року, планує піти у відставку. Без німецької лідерки, яка була сильною і нейтральною переговірницею у Європі, дипломатичні зусилля у розв'язанні енергетичних та територіальних суперечок в Східному Середземномор'ї будуть ускладнені.

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Цього варто очікувати і у процесі врегулюванні кіпрських проблем. Аналітики переконані, що ЄС стане більш агресивним, оскільки Франція підштовхує країн-членів до жорстких відносин з Туреччиною, підвищуючи ймовірність дипломатичного розриву.



Ангела Меркель / Фото Getty images

10. Політична криза в Латинській Америці

На Латинську Америку все більше насуваються політичні, соціальні та економічні проблеми, з якими вона стикнулась ще до пандемії. Насамперед до кінця року на території не проводитимуть вакцинацію від COVID-19, окрім цього країни погано підготовлені до боротьби з новою хвилею коронавірусу.

В Аргентині та Мексиці мають відбутись вибори в законодавчі органи, а виборці в Чилі, Еквадорі і Перу обиратимуть президента, тому політичний та економічний тиск посиляться.

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