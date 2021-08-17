Аналитик Bloomberg назвал имя возможного создателя биткоина: первое фото

Криптовалюты стали важной частью современного мира финансов. Лидером этого рынка является биткоин. Однако, до сих пор неизвестно, кто стоит за созданием этой цифровой монеты. Главный аналитик издания Bloomberg Эрик Балчунас неожиданно назвал имя возможного создателя биткоина.

Сейчас автор самой популярной криптовалюты мира известен под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако, эксперт Bloomberg предположил, что отцом биткоина является американский программист Хэл Финни.

К теме Рынок криптовалют завоевывает тренд, который может изменить мир: перспективы и прогнозы

Аналитик Bloomberg назвал имя возможного создателя биткоина

Свою догадку Эрик Балчунас опубликовал в твиттер. В качестве доказательства он использовал сообщение программиста на одном из форумов датировано 1993 годом. В этом послании Финни пишет об идее криптовалютных торговых карт. Принцип их работы очень схож с современной технологией невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Я не в своей стихии, но учитывая то, что я видел Хал = Сатоши,

– отметил Балчунас.

Аналитик Bloomberg назвал возможного создателя биткоина / Скриншот твитера Балчунаса

Интересные детали о состоянии создателя биткоина:

По разным оценкам Сатоши Накамото имеет от 750 тысяч до 1,1 миллиона виртуальных монет.

виртуальных монет. По данным CoinDesk актуальна цена биткоина составляет 47 тысяч долларов.

долларов. Поэтому, его капитал колеблется в диапазоне от 35,2 миллиарда долларов до 51,7 миллиарда долларов.

Что известно о Хэле Финни:

Работал разработчиком в компании PGP Corporation. Его нанял на работу автор цифровой подписи и операции шифрования Филипп Циммерман.

Среди сторонников криптовалют Финни известен, как один из первых фанов биткоина. Например, программист провел первую биткоин-трансляцию в 2009 году вместе с человеком или группой людей, которая известна под псевдонимом Сатоши Накамото.

В 2014 году программист умер от бокового амиотрофического склероза. На момент смерти ему было 58 лет.

Создатель виртуальной валюты мог бы претендовать на место в тридцатке рейтинга Forbes . Кроме того, в середине июля после 10 лет "сна" активизировался криптокошелек , который был создан после исчезновения Сатоши Накамото.

Хал Финни / Фото Thread Reader