Сейчас автор самой популярной криптовалюты мира известен под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако, эксперт Bloomberg предположил, что отцом биткоина является американский программист Хэл Финни.
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Аналитик Bloomberg назвал имя возможного создателя биткоина
Свою догадку Эрик Балчунас опубликовал в твиттер. В качестве доказательства он использовал сообщение программиста на одном из форумов датировано 1993 годом. В этом послании Финни пишет об идее криптовалютных торговых карт. Принцип их работы очень схож с современной технологией невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Я не в своей стихии, но учитывая то, что я видел Хал = Сатоши,
– отметил Балчунас.
Аналитик Bloomberg назвал возможного создателя биткоина / Скриншот твитера Балчунаса
Интересные детали о состоянии создателя биткоина:
- По разным оценкам Сатоши Накамото имеет от 750 тысяч до 1,1 миллиона виртуальных монет.
- По данным CoinDesk актуальна цена биткоина составляет 47 тысяч долларов.
- Поэтому, его капитал колеблется в диапазоне от 35,2 миллиарда долларов до 51,7 миллиарда долларов.
Что известно о Хэле Финни:
- Работал разработчиком в компании PGP Corporation. Его нанял на работу автор цифровой подписи и операции шифрования Филипп Циммерман.
- Среди сторонников криптовалют Финни известен, как один из первых фанов биткоина. Например, программист провел первую биткоин-трансляцию в 2009 году вместе с человеком или группой людей, которая известна под псевдонимом Сатоши Накамото.
- В 2014 году программист умер от бокового амиотрофического склероза. На момент смерти ему было 58 лет.
Хал Финни / Фото Thread Reader