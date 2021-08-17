Сейчас автор самой популярной криптовалюты мира известен под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако, эксперт Bloomberg предположил, что отцом биткоина является американский программист Хэл Финни.

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Аналитик Bloomberg назвал имя возможного создателя биткоина

Свою догадку Эрик Балчунас опубликовал в твиттер. В качестве доказательства он использовал сообщение программиста на одном из форумов датировано 1993 годом. В этом послании Финни пишет об идее криптовалютных торговых карт. Принцип их работы очень схож с современной технологией невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Я не в своей стихии, но учитывая то, что я видел Хал = Сатоши,

– отметил Балчунас.

Аналитик Bloomberg назвал возможного создателя биткоина / Скриншот твитера Балчунаса

Интересные детали о состоянии создателя биткоина:

По разным оценкам Сатоши Накамото имеет от 750 тысяч до 1,1 миллиона виртуальных монет.

По данным CoinDesk актуальна цена биткоина составляет 47 тысяч долларов.

Поэтому, его капитал колеблется в диапазоне от 35,2 миллиарда долларов до 51,7 миллиарда долларов.

Создатель виртуальной валюты мог бы претендовать на место в тридцатке рейтинга Forbes . Кроме того, в середине июля после 10 лет "сна" активизировался криптокошелек , который был создан после исчезновения Сатоши Накамото.

Что известно о Хэле Финни:

Работал разработчиком в компании PGP Corporation. Его нанял на работу автор цифровой подписи и операции шифрования Филипп Циммерман.

Среди сторонников криптовалют Финни известен, как один из первых фанов биткоина. Например, программист провел первую биткоин-трансляцию в 2009 году вместе с человеком или группой людей, которая известна под псевдонимом Сатоши Накамото.

В 2014 году программист умер от бокового амиотрофического склероза . На момент смерти ему было 58 лет.