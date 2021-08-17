Наразі автор найпопулярнішої криптовалюти світу відомий під псевдонімом Сатоші Накамото. Проте, експерт з Bloomberg припустив, що батьком біткойна є американський програміст Хел Фінні.

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Аналітик Bloomberg назвав ім'я можливого творця біткойна

Свою здогадку Ерік Балчунас опублікував у твітер. Як доказ він використав повідомлення програміста на одному з форумів датоване 1993 роком. У цьому посланні Фінні пише про ідею криптовалютних торгових карт. Принцип їхньої роботи дуже схожий з сучасною технологією невзаємозамінних токенів (NFT).

Я не у своїй стихії, але зважаючи на те що, я бачив: Хал = Сатоші,
– зазначив Балчунас.

Аналітик Bloomberg назвав можливого творця біткойна / Скриншот твітера Балчунаса

Цікаві деталі про статки творця біткойна:

  • За різними оцінками Сатоші Накамото має від 750 тисяч до 1,1 мільйона віртуальних монет.
  • За даними CoinDesk актуальна ціна біткойна становить 47 тисяч доларів.
  • Тож, його капітал коливається в діапазоні від 35,2 мільярда доларів до 51,7 мільярда доларів.

Що відомо про Хела Фінні:

  • Працював розробником у компанії PGP Corporation. Його найняв на роботу автор цифрового підпису та операції шифрування Пилип "Філ" Циммерман.
  • Серед прихильників криптовалют Фінні відомий, як один із перших фанів біткойна. Наприклад, програміст провів першу біткойн-трансляцію у 2009 році разом із людиною або групою людей, яка відома під псевдонімом Сатоші Накамото.
  • У 2014 році програміст помер від бокового аміотрофічного склерозу. На момент смерті йому було 58 років.

Хал Фінні / Фото Thread Reader