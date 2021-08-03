Неожиданно один из старейших активов инвестиционного гиганта – American Express – напомнил о себе и принес компании Уоррена Баффета 8 миллиардов долларов.

К теме Учиться в лучших: из каких успешных инвесторов и миллиардеров стоит брать пример

Компания Баффета заработала 8 миллиардов долларов

Berkshire – это крупнейший акционер компании American Express. По последним подсчетам, конгломерату Баффета принадлежит 19% или 152 миллиона акций американской корпорации. Ценные бумаги American Express занимают одну из крупнейших позиций в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway. Инвестиционный гигант начал вкладывать деньги в American Express в далеком 1994 году. На активы бренда было потрачено 1,3 миллиарда долларов.

Уоррен Баффет, чьё состояние Forbes оценивает в 101 миллиард долларов, неоднократную подчеркивал важность бренда American Express. Он называл эти активы одним из ключевых преимуществ перед конкурентами.

Стоимость ценных бумаг American Express с начала года взлетела примерно на 45%. Это означает, что активы Berkshire с 18 миллиардов долларов в начале января подорожали до 26 миллиардов долларов в августе. В 2021 году корпорация продемонстрировала одни из лучших показателей в индексе Dow Jones.

Ее активы установили новый рекорд на бирже в конце июля, превзойдя прогнозы экспертов с Уолл-стрит по доходам American Express во втором квартале. Прибыль компании выросла на 33% в годовом исчислении и составил более 10 миллиардов долларов. Чистый доход American Express увеличился примерно в 9 раз до 2,3 миллиарда долларов . По данным Yahoo! Finance , актуальная цена акций компании колеблется на уровне 169 долларов за каждую. Рыночная капитализация American Express составляет более 134 миллиардов долларов.

American Express принесла 8 миллиардов долларов Баффету / Инфографика Yahoo! Finance