Последние изменения на рынке

В понедельник, 8 мая 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,08. Во время торгов котировки упали на 0,13%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 101,05 – 101,34.

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Динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Пиковым значением для индекса стала отметка на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет ;

. Это также рекорд за ; Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.

Главные факторы воздействия

В общем, американский доллар начал неделю на рынке, находясь под незначительным давлением. Дело в том, что трейдеры сделали ставку, что доллар мог добиться пика вместе с базовой ставкой США. Параллельно они внимательно следили за данными об инфляции и кредитах. другое издание CNBC.

В настоящее время британский фунт колеблется на уровне, близком к максимуму за 11 месяцев. В то же время, валюта демонстрирует положительную динамику на рынке. В то время как евро выросло на 0,1%. Кроме того, евро подорожало на 16% сентябрьского минимума.

Напомним, что аналитики с MPS прогнозируют, что во второй половине 2023 года доллар ослабнет на 5%.