Останні зміни на ринку

У понеділок, 8 травня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 101,08. Під час торгів котирування впали на 0,13%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 101,05 – 101,34.

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Динаміка Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Піковим значення для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Головні фактори впливу

Загалом американський долар почав тиждень на ринку, перебуваючи під незначним тиском. Річ у тому, що трейдери зробили ставку, що долар міг досягнути піку разом із базовою ставкою США. Паралельно вони пильно стежили за даними про інфляцію та кредити, пише видання CNBC.

Наразі британський фунт коливається на рівні, який близький до максимуму за 11 місяців. Водночас валюта демонструє позитивну динаміку на ринку. Тоді як євро виросло на 0,1%. Крім того, євро подорожчало на 16% від вересневого мінімуму.

Нагадаємо, що аналітики з MPS прогнозують, що у другій половині 2023 року долар ослабне на 5%.