Цена эталонной нефти стремится к новому психологическому рубежу: что происходит на рынке

Нефть продолжает обесцениваться. Какая актуальная стоимость черного золота и что происходит на рынке читайте дальше.

Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 103,28 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость опустилась на 0,56%.

торгуются на уровне 103,28 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость опустилась на 0,56%. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 94,80 доллара, по данным Yahoo! Finance, что на 1,61% меньше, чем на открытии рынка.

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Что происходит на рынке нефти

В последнее время цены на рынке нефти переживают своеобразный "шторм": цена то резко падает, то резко растет, потому что разные факторы давят на рынок:

С одной стороны, росту цен способствует беспокойство относительно предложения нефти из-за санкций Запада в отношении россии. Ведь ЕС до конца года почти полностью откажется от российской нефти и ищет альтернативу.

С другой стороны, растет обеспокоенность возможной глобальной рецессией, которая обрушит спрос на нефть, а вместе с тем и цены.

Еще один фактор – решение ОПЕК по объемам добычи нефти.

Прогнозы для рынка нефти

Специалисты не могут однозначно ответить на вопрос, какими будут цены на нефть до конца текущего года. Дело в том, что никто не знает, когда ждать глобальную рецессию, которая, скорее всего, наступит. Ведь с глобальной рецессией снизится спрос на нефть, а с ним и цены.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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