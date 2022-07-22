Цена эталонной нефти стремится к новому психологическому рубежу: что происходит на рынке

22 июля 2022 , 22:34
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Нефть продолжает обесцениваться. Какая актуальная стоимость черного золота и что происходит на рынке читайте дальше.

Сколько стоит нефть

  • Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 103,28 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость опустилась на 0,56%.
  • Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 94,80 доллара, по данным Yahoo! Finance, что на 1,61% меньше, чем на открытии рынка.

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Что происходит на рынке нефти

В последнее время цены на рынке нефти переживают своеобразный "шторм": цена то резко падает, то резко растет, потому что разные факторы давят на рынок:

  • С одной стороны, росту цен способствует беспокойство относительно предложения нефти из-за санкций Запада в отношении россии. Ведь ЕС до конца года почти полностью откажется от российской нефти и ищет альтернативу.
  • С другой стороны, растет обеспокоенность возможной глобальной рецессией, которая обрушит спрос на нефть, а вместе с тем и цены.
  • Еще один фактор – решение ОПЕК по объемам добычи нефти.

Прогнозы для рынка нефти

Специалисты не могут однозначно ответить на вопрос, какими будут цены на нефть до конца текущего года. Дело в том, что никто не знает, когда ждать глобальную рецессию, которая, скорее всего, наступит. Ведь с глобальной рецессией снизится спрос на нефть, а с ним и цены.

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Автор: Віта Свірневська