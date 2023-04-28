Речь идет о 17 основных акционеров Tesla, которые направили открытое письмо руководству компании Tesla. Среди них крупнейшая финансовая группа из Скандинавии – Nordea.

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Акционеры недовольны Илоном Маском

Инвесторы считают, что Илон Маск слишком рассеян, чтобы корректно управлять производителем электрокаров. Мол, миллиардер не сфокусирован достаточно на Tesla.

Общая стоимость активов акционеров, подписавших выше упомянутое письмо, составляет свыше 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, они озабочены тем, что совет директоров Tesla не выступил против того, что Маск одновременно возглавляет несколько компаний. По их мнению, поэтому бизнесмен не способен адекватно и оперативно реагировать на многочисленные и важные вызовы перед Tesla.

К теме! К началу марта 2023 года приобрели акции Tesla на 13,6 миллиарда долларов. Этот показатель приблизился к рекордному значению с 2022 года. Более всего эти активы покупали индивидуальные инвесторы.

В частности, они упомянули о том, что хаотическое обновление социальной сети Twitter нанесло ущерб бренду Tesla. Акционеры подчеркнули, что они стремятся, чтобы генеральный директор производителя электромобилей сосредоточил свое внимание именно на Tesla, добавив, что они ищут такого человека.

На момент создания этого материала стоимость, акций Tesla колеблется на рынке на уровне. 160,19 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 507,7 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance. Личный капитал Илона Маска Bloomberg оценивает в 162 миллиарда долларов. Он занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира, уступив французскому бизнесмену Бернару Арно.